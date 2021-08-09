نيفين جامع: إنتاج السيارة EM محلياً خطوة مهمة لتعميق الصناعة الوطنية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إنتاج السيارة البيك أب "EM" في مصر والتى تعمل بالوقود المزدوج يمثل خطوة مهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً و جذب استثمارات جديدة في هذا الصدد.

مؤكدةً أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

واشادت نيفين جامـع خلال تصريحات لها، بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي فى انتاج هذه النوعية من السيارات في مصر ، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

و اكدت نيفين جامع، على أهمية تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

سيارة EM

تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت إسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمين في هذه الشركة هم (الهيئة القومية للانتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب).

وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب بإسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.