بعد ارتفاع ثمنها.. هل تنخفض أسعار المانجو خلال الموسم الحالي

ارتفاع أسعار المانجو

قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى البساتين بوزارة الزراعة ، إن أسعار المانجو لن تنخفض خلال الموسم الحالى لإنها واجهت العديد من الأزمات هذا الموسم مما قلل من إنتاجيتها وبالتالى يزيد أسعارها مرة أخرى ولن تقل .



وأضاف “البحراوى” خلال حوار لـ “صدى البلد” ، من أهم تلك الأزمات العفن الهبابى الذى أصاب المانجو وهى مشكلة قديمة وتجددت والذى أصاب شجر المانجو خاصًة فى محافظة الإسماعيلية ، موضحًا ـأننا لدينا باع كبير فى زراعة المانجو ‘ إذ يتم زراعة 305 آلاف فدان من المانجو ، وفى نفس الوقت درجة الحرارة المرتفعة أفسدت عملية التلقيح والإخصاب لثمرة المانجو



ماهو العفن الهبابى الذى أصاب محصول المانجو هذا العام ؟



وأكد “أخصائى البساتين بوزارة الزراعة ” أن العفن الهبابي هو لون أسود على أوراق الأشجار يمنع إتمام المحصول عملية البناء الضوئى ويأتى من حشرتى المن والبق الدقيقى ، ويتم مكافحته من خلال بعض المركبات مثل الصابون النباتى .



وأضاف أنه ظهر العفن الهبابى على أشجار المانجو بسبب ارتفاع أشجار المانجو فخرجت عن نطاق السيطرة وبالتالى ماتور الرش لم يستطيع أن يصل إلى أوراق الشجر لمكافحة العفن الهبابي ، معلقاً:" بعض أشجار المانجو فى مصر من أيام محمد على ".



