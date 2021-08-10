قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى البساتين بوزارة الزراعة ، إن أسعار المانجو لن تنخفض خلال الموسم الحالى لإنها واجهت العديد من الأزمات هذا الموسم مما قلل من إنتاجيتها وبالتالى يزيد أسعارها مرة أخرى ولن تقل .
وأضاف “البحراوى” خلال حوار لـ “صدى البلد” ، من أهم تلك الأزمات العفن الهبابى الذى أصاب المانجو وهى مشكلة قديمة وتجددت والذى أصاب شجر المانجو خاصًة فى محافظة الإسماعيلية ، موضحًا ـأننا لدينا باع كبير فى زراعة المانجو ‘ إذ يتم زراعة 305 آلاف فدان من المانجو ، وفى نفس الوقت درجة الحرارة المرتفعة أفسدت عملية التلقيح والإخصاب لثمرة المانجو
ماهو العفن الهبابى الذى أصاب محصول المانجو هذا العام ؟
وأكد “أخصائى البساتين بوزارة الزراعة ” أن العفن الهبابي هو لون أسود على أوراق الأشجار يمنع إتمام المحصول عملية البناء الضوئى ويأتى من حشرتى المن والبق الدقيقى ، ويتم مكافحته من خلال بعض المركبات مثل الصابون النباتى .
وأضاف أنه ظهر العفن الهبابى على أشجار المانجو بسبب ارتفاع أشجار المانجو فخرجت عن نطاق السيطرة وبالتالى ماتور الرش لم يستطيع أن يصل إلى أوراق الشجر لمكافحة العفن الهبابي ، معلقاً:" بعض أشجار المانجو فى مصر من أيام محمد على ".
ارتفاع أسعار المانجو
بعد ارتفاع ثمنها.. هل تنخفض أسعار المانجو خلال الموسم الحالي
قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى البساتين بوزارة الزراعة ، إن أسعار المانجو لن تنخفض خلال الموسم الحالى لإنها واجهت العديد من الأزمات هذا الموسم مما قلل من إنتاجيتها وبالتالى يزيد أسعارها مرة أخرى ولن تقل .