تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

وجه احمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق هجوما حادا إلى مجلة نادى الزمالك نتيجة لما جاء في عددها الصادر مؤخرا.



وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا :" ما صدر من مجلة الزمالك في عددها الأخير لا يعبر عن قيم نادي الزمالك".



وأضاف : “مجلس إدارة الزمالك سيعتذر عن هذه التفاهات وسيتم معاقبة المخطئ.. يجب ان يقوم المسؤولين في الناديين بإبعاد أي شخص يشعل الفتنة في الوقت الحالي.. يجب أن نلعب كرة قدم فقط ونستمتع بها.. لا مجال للفتنة الأن!!”.



على جانب أخر ، قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق لحين التحقيق معه لتركه معسكر الفريق بدون إذن بعد مباراة غزل المحلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.





ويجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك مفاجأة قوية لمنافسه حسام حسن المدير الفنى للإتحاد السكندرى عندما يلتقى الفريقان فى التاسعة مساء غدا الثلاثاء بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدورى.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك الدفع بالثنائى يوسف إبراهيم أوباما صانع العاب الفريق وإمام عاشور لاعب الوسط فى موقعة الإتحاد السكندرى بعدما غابا عن لقاء غزل المحلة السابق بداعى الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

ويعد الثنائى يوسف أوباما وإمام عاشور من العناصر الأساسية فى تشكيل الزمالك الأساسى الذى يعتمد عليه الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك خاصة أن الأول سجل 9 أهداف فى الدورى هذا الموسم ويعد الهداف الثانى للفريق خلف المغربى أشرف بن شرقى الذى أحرز 13 هدفا .

كما سجل إمام عاشور 4 أهداف بقميص الزمالك فى الدورى ويعد قوة هجومية ودفاعية هائلة فى الفريق بعد رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى بنهاية عقده الموسم يونيو الماضى بجانب قدراته القوية على التسديد من خارج منطقة الجزاء وهو ما يفتقده الفريق الأبيض فى الوقت الحالى الأمر الذى جعل كارتيرون يضعه فى مقدمة اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى التشكيل الأساسى للمباريات الرسمية .