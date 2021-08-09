3 مهاجمين يتنافسون على خلافة مصطفى محمد فى الزمالك

دخل 3 مهاجمين محليين فى دائرة إهتمامات مسئولي نادى الزمالك لدعم الفريق الأبيض فى الموسم المقبل وتعويض غياب مصطفى محمد المهاجم الدولى الذى تم إعارته لنادى جالاتا سراى التركى يناير الماضى .

يأتى حسام حسن مهاجم سموحة فى مقدمة المطلوبين بقوة لإرتداء فانلة نادى الزمالك فى الموسم الجديد نظرا للقدرات التهديفية الفائقة التى يتمتع بها لاعب الفريق الأزرق المعار لأهلى طرابلس الليبى .

وطلب فرج عامر رئيس نادى سموحة من مسئولى نادى الزمالك الحصول على خدمات الثنائى مصطفى فتحى لاعب الفريق الأبيض المعار للفريق السكندرى منذ يناير الماضى وزميله الشاب أسامة فيصل بشكل نهائى نظير الموافقة على إنتقال حسام حسن لنادى الزمالك فى فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وجاء ناصر منسى مهاجم بيراميدز المعار لطلائع الجيش فى المرتبة الثانية على طاولة المفاوضات داخل نادى الزمالك حيث ينتهى عقد اللاعب صاحب الـ 24 عاما مع ناديه بنهاية الموسم المقبل .

وأبدى ناصر منسى هداف طلائع الجيش الحالى موافقة مبدئية على الإنتقال للزمالك تاركا المفاوضات مع وكيل أعماله وناديه الأصلى بيراميدز .

كما دخل عمر جمال لاعب النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش فى إهتمامات مسئولى نادى الزمالك بعدما حظى بإعجاب وإهتمام فاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس القلعة البيضاء خاصة أنه سجل 10 أهداف هذا الموسم ويقدم عروضا قوية مع ناديه العسكرى فى الدورى.

مفاجأة كارتيرون

ويجهز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك مفاجأة قوية لمنافسه حسام حسن المدير الفنى للإتحاد السكندرى عندما يلتقى الفريقيان فى التاسعة مساء غدا الثلاثاء بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدورى .

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك الدفع بالثنائى يوسف إبراهيم أوباما صانع العاب الفريق وإمام عاشور لاعب الوسط فى موقعة الإتحاد السكندرى بعدما غابا عن لقاء غزل المحلة السابق بداعى الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث .

ويعد الثنائى يوسف أوباما وإمام عاشور من العناصر الأساسية فى تشكيل الزمالك الأساسى الذى يعتمد عليه الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك خاصة أن الأول سجل 9 أهداف فى الدورى هذا الموسم ويعد الهداف الثانى للفريق خلف المغربى أشرف بن شرقى الذى أحرز 13 هدفا .

أما إمام عاشور فسجل 4 أهداف بقميص الزمالك فى الدورى ويعد قوة هجومية ودفاعية هائلة فى الفريق بعد رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى بنهاية عقده الموسم يونيو الماضى بجانب قدراته القوية على التسديد من خارج منطقة الجزاء وهو ما يفتقده الفريق الأبيض فى الوقت الحالى الأمر الذى جعل كارتيرون يضعه فى مقدمة اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى التشكيل الأساسى للمباريات الرسمية .

موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندرى

ويحل الزمالك ضيفًا، على نظيره الاتحاد السكندري، مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة اللقاء بين الاتحاد والزمالك، في تمام التاسعة مساءً، على استاد الإسكندرية.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس بـ41 نقطة.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة مطاردة الأهلي على صدارة الدوري.

في المقابل يتطلع الاتحاد تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، لتحقيق الفوز أيضًا لضمان التواجد في المربع الذهبي.