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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انخفاض معدل إيرادات فيلم Jungle Cruise رغم انطلاقته القوية في السينمات

أبطال فيلم Jungle
أبطال فيلم Jungle Cruise

تصدر فيلم Jungle Cruise شباك التذاكر الأمريكي وحقق إيرادات عالية في افتتاحية عرضه إلا أنه تراجع سريعا إلى المركز الثاني بعد الوافد الجديد THE Suicide Squad وأصبح الطلب عليه قليلا.

 

إيرادات فيلم Jungle Cruise

وصلت إيرادات Jungle Cruise في دور العرض الأمريكية بعد طرحه 30 يوليو الماضي، وحتى اليوم إلى 65 مليون دولار رغم تحقيقه في عطلته الأسبوعية الأولى 62 مليون دولار. 

 

وبلغت أرقامه في البوكس أوفيس العالمي إلى 121 مليون دولار، ولم تعلن ديزني حتى الآن عن تحديثات أرقام مشاهداته على منصة ديزني بلس التي عرض عليها بالتوازي مع السينمات وحقق في أول عطلة أسبوعية له 30 مليون دولار. 

 

ويشارك في بطولة Jungle Cruise ، إلى جانب دواين جونسون وإيميلي بلانت كل من إدجار راميرز، جيسي بليمونز، فيرونيكا فالكون، وعدد كبير من النجوم من مختلف الجنسيات، وهو من إخراج جومي كوليت سيرا.

 

شبهت بطلة فيلم Jungle Cruise ، إيميلي بلانت التي تلعب دور الباحثة والدكتورة ليلى هوتون، بشخصية إنديانا جونز الشهيرة، حيث جاءت في أحداث الفيلم من لندن بشجاعة ورغبة في الاستكشاف وينضم لها فرانك وولف قبطان السفينة الودود الذي ينتقل بها على نهر الأمازون في ذروة الحرب العالمية الأولى. 

 

وتشهد أحداث فيلم Jungle Cruise قصة حب خفيفة الظل بين بطليه دواين جونسون وإيميلي بلانت يتخللها بعض المغامرة وأحداث الأكشن اللافتة للانتباه، ما جعل مشاهدته تجربة ممتعة لعدد من النقاد ووصفه البعض بأنه تفوق على سلسلة أفلام النجم ذا روك الشهيرة Jumanji .

 

ودخل اسم فيلم Jungle Cruise في المعركة القائمة بين نجوم هوليوود وشركات الإنتاج، بعدما رفعت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون دعوى قضائية بحق شركة والت ديزني ومطالبتهم بتعويضات مادية. 

 

وتفكر عدد من النجمات في الانضمام إلى سكارليت جوهانسون وإغراق شركة ديزني بمزيد من قضايا التعويضات بسبب أرباح عرض أفلامهن على منصة ديزني بحسب تقرير لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

 

وتراقب إيميلي بلانت بطلة فيلم Jungle Cruise عن كثب مسار الأحداث لتحديد ما إذا كانت ستنضم إلى طابور النجوم الذي ينوي مقاضاة ديزني عن تربحها من ورائهم دون وجه حق.

Jungle Cruise إيرادات Jungle Cruise إيميلي بلانت دواين جونسون ديزني

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