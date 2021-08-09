بعد ملحمة الأولمبياد .. اتحاد اليد يحسم مصير باروندو مدرب منتخب مصر|خاص

أشاد الدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد اليد بالعروض المميزة التى قدمها منتخب مصر بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري .



وقال الدكتور محمد الأمين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن منتخب مصر قدم مباريات كبيرة للغاية ونجح فى كسب احترام العالم نتيجة الأداء المتميز له طوال فاعليات البطولة .



وأثنى رئيس اتحاد اليد على دور الإسبانى باروندو مدرب منتخب مصر وقيادته المميزة للفراعنة فى الأولمبياد مشيرا إلى أن المنتخب كان حديث الساعة فى طوكيو .



وأضاف : “ متمسكون ببقاء باروندو داخل منظومة كرة اليد المصرية إلى أقصى وقت ممكن ، فهو مدرب كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى ونجح فى تكوين منتخب قوى متماسك نجح فى الفوز على أباطرة اللعبة فى العالم أجمع، ولازالنا ننتظر منه المزيد ، ولن نسمح برحيله فالجميع داخل منظومة كرة اليد يعشقه ”.



قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 18 أغسطس الجاري فى نهائى السوبر الإفريقي بالقاهرة .

وتلقى الاتحاد الإفريقي خطابا رسميا من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد يطالب فيه بتأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلى والزمالك لعدة أيام وذلك حتى يتمكن اللاعبون الدوليون المشاركون مع منتخب مصر بأولمبياد طوكيو من الحصول على أكبر قسط من الراحة .

وتعود بعثة منتخب مصر لكرة اليد غدا الثلاثاء إلى القاهرة قادمة من طوكيو بعد خوض منافسات الأولمبياد وتحقيق العديد من النتائج المميزة والحصول على المركز الرابع بالمسابقة .

ويشارك الزمالك بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا فيما يخوض الأهلي المباراة عقب اعتذار نادي النجم الساحلي لأسباب فنية ومادية ويتأهل الفائز بالمباراة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب" المقرر إقامته خلال أكتوبر المقبل بالسعودية.