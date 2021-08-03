حلم كبير.. رسالة مؤثرة من باروندو بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد

أبدى الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب اليد، سعادته بعد الوصول لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية.
وتأهلت مصر إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، لأول مرة في التاريخ، في النسخة رقم 32، المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وقال باروندو: “شكرا للاعبين حلم كبير، أتينا إلى اليابان ونحلم بمستويات رائعة والوصول لنصف النهائي، إنه إنجاز صعب، فخور بالفريق، ونسعى لمواصلة الأداء في المباراتين القادمتين”.
وتابع: “كل المنتخبات تحلم، ربما مصر لم تكن مرشحة، ولكن نعلم أن لدينا فريق جيد، وعندما يظهر الفريق بمستواه سيكون لنا حظوظ”.
وأضاف: “قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب كبير بحجم ألمانيا، ويجب علينا أن نستمتع.. يجب أن نطمح لإنجاز أكبر، لقد توقفنا 7 أشهر بسبب كورونا، ولم نصل بعد لأفضل مستوياتنا، وبإمكاننا تقديم إنجاز أكبر ومستويات أعلى، والتواجد بين الأربعة الكبار إنجاز شبه مستحيل لقوة المنتخبات الأوروبية”.
وأتم: “يجب أن نتسم بأقصى درجات التركيز في المباراة القادمة ضد فرنسا”.
وصعد الفراعنة بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية.
ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الوطني، بفرنسا في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.
وتضم قائمة منتخب مصر كل من:
كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل "بكار"، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد "دودو"، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وسام سامي نوار.