حلم كبير.. رسالة مؤثرة من باروندو بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد

أبدى الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب اليد، سعادته بعد الوصول لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية.

وتأهلت مصر إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، لأول مرة في التاريخ، في النسخة رقم 32، المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقال باروندو: “شكرا للاعبين حلم كبير، أتينا إلى اليابان ونحلم بمستويات رائعة والوصول لنصف النهائي، إنه إنجاز صعب، فخور بالفريق، ونسعى لمواصلة الأداء في المباراتين القادمتين”.

وتابع: “كل المنتخبات تحلم، ربما مصر لم تكن مرشحة، ولكن نعلم أن لدينا فريق جيد، وعندما يظهر الفريق بمستواه سيكون لنا حظوظ”.



وأضاف: “قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب كبير بحجم ألمانيا، ويجب علينا أن نستمتع.. يجب أن نطمح لإنجاز أكبر، لقد توقفنا 7 أشهر بسبب كورونا، ولم نصل بعد لأفضل مستوياتنا، وبإمكاننا تقديم إنجاز أكبر ومستويات أعلى، والتواجد بين الأربعة الكبار إنجاز شبه مستحيل لقوة المنتخبات الأوروبية”.



وأتم: “يجب أن نتسم بأقصى درجات التركيز في المباراة القادمة ضد فرنسا”.

وصعد الفراعنة بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الوطني، بفرنسا في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل "بكار"، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد "دودو"، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وسام سامي نوار.