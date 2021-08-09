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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلعب بدل ميسى.. محمد هنيدي يكشف عن أنشطته المقبلة

محمد هنيدى
محمد هنيدى

احتفل الفنان محمد هنيدى بوصول فيلمه الجديد «الإنس والنمس» إلى 13 مليون جنيه فى خمسة أيام عرض، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وعلق محمد هنيدى : «الحمد لله على فضله .. يلا اللي مشافش الفيلم يشوفه واستعدوا الفترة الجاية، أفلام ومسلسلات ومسرحيات وفوازير وبرامج وهنزل العب كورة بدل ميسي كمان». 

تفاصيل الانس والنمس 

أعلن الفنان محمود حافظ موعد طرح فيلمه الجديد الإنس والنمس الذي يشارك في بطولته مع محمد هنيدي ومنة شلبي وعدد كبير من نجوم الكوميديا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمود حافظ عبر حسابه بموقع فيسبوك:" إن شاء الله انتظروا فيلم الإنس والنمس 8/4 بجميع دور العرض.. إخراج الأستاذ شريف عرفة".

قررت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس طرحه فى دور العرض السينمائي خلال شهر أغسطس المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا وتأخر الانتهاء من تصوير مشاهده.

فيلم الإنس والنمس تشارك صابرين بطولته بجانب بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

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قصة فيلم الإنس والنمس 

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من  المشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

يذكر أن فيلم الإنس والنمس الذي تشارك فيه صابرين يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

منافسة هنيدى لـ كريم وعز 

يأتى عرض فيلم “الانس والنمس” الذى يقوم ببطولته محمد هنيدى يدخل فى منافسة شرسة مع فيلمى “العارف” و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكل من أحمد عز وكريم عبد العزيز من اجل حصد الايرادات مما يخلق نوعا من المباراة التنافسية الشريفة والتى يحكم فيها الجمهور وهو ما تسفر عنه الأيام المقبلة.

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