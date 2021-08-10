بطل المصارعة كيشو يكشف أسوأ مرحلة مر بها قبل طوكيو 2020 ..فيديو

قال محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية ، اهلي دائما كانوا الداعم الأول والأخير لي في الفوز والخسارة مؤكدا أن البنك الأهلي وفر لي كافة الأجهزة التي اريدها من أجل التمرين في المنزل أثناء بداية جائحة كورونا .



وكشف كيشو خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى إم سى " ، إن أسوأ فترة مرت علي هي عندما علمت أن الأولمبياد تم تأجيلها وهذا بسبب كم التمرينات التي قمت بها للاستعداد الي الدخول الي الأولمبياد مؤكدا أنه حصل على 6 ميداليات ذهب وقمت بلعب 3 بطولات عالم للتأهل إلى بطولة أولمبياد طوكيو 2020 .



وأوضح كيشو ، أنه أول عربي ومصري وافريقي يتأهل من بطولة عالم الي اولمبياد طوكيو 2020 مؤكدا انه يقوم بالتمارين مرتين في اليوم مرة صباحا ومرة مساء .

وتابع :الطريق للوصول الى الاولمبياد في طوكيو 2020 كان صعب جدا ، مؤكدا انه كان لدية شعور بأنه سيصل إلى ما هو فيه الآن من نجاح مؤكدا أنه يمارس لعبة المصارعة من 17 عاما ولم يفقد الأمل قبل ذلك وكان لديه ثقة كبيرة في نفسه بالإضافة إلى الإصرار والعزيمة.

اقرا أيضا :

" كان حلما بالنسبة لي" .. كيشو : في أولمبياد باريس المقبلة سأتوج بالذهبية

تحدث محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، عن طموحاته للتتويج بالميدالية الذهبية خلال أولمبياد باريس المقبلة، المقرر لها.

وقال كيشو : "شعور لا يوصف أن أصل إلى منصة التتويج في الأولمبياد، كان حلما بالنسبة لي وكنت في غاية السعادة".

وأوضح : "كنت أريد المنافسة على الميدالية الذهبية ولم يحدث نصيب، إن شاء الله في أولمبياد باريس المقبلة أتوج بالذهبية".

وحصد محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، برونزية أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وحقق كيشو الفوز على ارتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب ليحصد ثالث ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو.

وكان كيشو افتتح مشواره اليوم بدور ثمن النهائي بالفوز على لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

وفاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي.

وخسر كيشو في الدقيقة الأخيرة من بطل أوكرانيا بارزيف في نصف النهائي بنتيجة 7-6 ليفشل في الصعود إلى النهائي ويذهب إلى دور الترضية.



