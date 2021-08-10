قبل افتتاحه فى أول سبتمبر.. تعرف على مشروع تطوير مصرف بحر البقر

قامت وزارة الموارد المائية والرى، بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بهدف سد الفجوة المائية التي تواجهها مصر، نتيجة للزيادة السكانية وتأثيرات التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ المشروع القومي لمعالجة مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الزراعي بمصرف المحسمة وإعادة استخدامها، كما تم تنفيذ 128 محطة خلط لمياه المصارف الزراعية، لتغذية الترع المتعبة في 6 محافظات بالدلتا، لتوفير ما يقرب من مليار متر مكعب سنويًا من المياه لحسم شكاوى عجز المياه بنهايات الترع.

ويعد مصرف بحر البقر من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والبالغ قيمته مليار دولار.



مصرف بحر البقر هو الوحيد الذى يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هى: القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية ويبلغ طوله حوالى 190 كيلو متراً.



يشتمل هذا المشروع العملاق على تنفيذ 21 عملا صناعيا، ما بين "محطات رفع وسحارات وكباري وتأهيل قنوات"،وتستهدف نقل مياه مصرف بحر البقر لشرق قناة السويس.

يتم تنفيذ محطة معالجة للمياه على مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون م3/يوم ، حيث تُعد الأكبر على مستوى العالم.

سيتم الاستفادة من المحطة في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (انتاج زراعي وحيواني وصناعي) .

سيتم افتتاح جزء كبير من الأعمال الخاصة بمصرف بحر البقر فى اول سبتمبر القادم.

وتحرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بمنطقة القناة وسيناء.