عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل افتتاحه فى أول سبتمبر.. تعرف على مشروع تطوير مصرف بحر البقر

محطة معالجة مصرف
محطة معالجة مصرف بحر البقر

قامت وزارة الموارد المائية والرى،  بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بهدف سد الفجوة المائية التي تواجهها مصر، نتيجة للزيادة السكانية وتأثيرات التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ المشروع القومي لمعالجة مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الزراعي بمصرف المحسمة وإعادة استخدامها، كما تم تنفيذ 128 محطة خلط لمياه المصارف الزراعية، لتغذية الترع المتعبة في 6 محافظات بالدلتا، لتوفير ما يقرب من مليار متر مكعب سنويًا من المياه لحسم شكاوى عجز المياه بنهايات الترع. 

ويعد مصرف بحر البقر من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والبالغ قيمته مليار دولار.
 

مصرف بحر البقر هو الوحيد الذى يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هى: القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية ويبلغ طوله حوالى 190 كيلو متراً.
 

يشتمل هذا المشروع العملاق على تنفيذ 21 عملا صناعيا، ما بين "محطات رفع وسحارات وكباري وتأهيل قنوات"،وتستهدف نقل مياه مصرف بحر البقر لشرق قناة السويس.

يتم تنفيذ محطة معالجة للمياه على مصرف بحر البقر  بطاقة 5 مليون م3/يوم ، حيث تُعد الأكبر على مستوى العالم.

سيتم الاستفادة من المحطة في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (انتاج زراعي وحيواني وصناعي) .

 

سيتم افتتاح جزء كبير من الأعمال الخاصة بمصرف بحر البقر فى اول  سبتمبر القادم.

وتحرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بمنطقة القناة وسيناء.

وزارة الموارد المائية والري الصرف الزراعى التغيرات المناخية مصرف المحسمة مياه المصارف الزراعية مصرف بحر البقر

ترشيحاتنا

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

شديد العدوى.. "الصحة العالمية" تعلن وفاة رجل في إفريقيا بسبب فيروس جديد

فضل الصدقة في شهر المحرم.. احرص عليها لهذه الأسباب

بعد توقف قلبه في الملعب..كريستيان إريكسون يحقق أمنية طفلة قبل دخولها غرفة العمليات

بقيت يتيمة.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

ليس له علاقة بالسرعة| خبير معلوماتي يكشف استخدامات الملصق الإلكتروني.. فيديو

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

ads

فيديو

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ