حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
سفير مصر باليونان: بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير من داخل متحف الأكروبوليس بأثينا
24 ضحية من الأطفال في غزة بضربات إسرائيلية منذ الأمس
رامي ربيعه يشارك جمهوره صورا برفقة عائلته
مسؤول بالاحتلال: الممر الإنساني من إسرائيل للسويداء غير وارد
توتر غير مسبوق بين ترامب ونتنياهو.. هل بدأ تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
بتقنيات مبتكرة.. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق

لمياء الياسين

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية في الأسواق التي يمكنك الاختيار فيما بينها والتي تأتي بالعديد من الواصفات العصرية إليك أكثر من ساعة ذكية يمكنك الاختيار من بينها


ساعة سامسونج الذكية، Galaxy Watch FE

تعد ساعة سامسونج الذكية، Galaxy Watch FE، تأتي بتصميم يحاكي ساعة Galaxy Watch4 والتي قدمت من سامسونج منذ 3 سنوات، و تتميز ساعة Galaxy Watch FE بإطار أكبر مع شاشة Super AMOLED بحجم 1.2 بوصة.

وتضم ساعة Galaxy Watch4 لبطارية بقدرة 247 mAh وبعمر شحن يصل إلى 30 ساعة.

أما عن أبعاد ساعة Galaxy Watch FE الذكية فهي تأتي بأبعاد 40x10x39 مم، ووزن 26.6 جرام، و تتوفر في السوق الأوروبي بسعر 199 يورو.


ساعة Redmi Watch 5 Active

تأتي ساعة Redmi Watch 5 Active، بتصميم مستطيل وذلك مع شاشة تأتي بخاصية اللمس بحجم 2 بوصة، ومن المتوقع أن تتميز الشاشة بتقنية OLED.

وتدعم ساعة Watch 5 Active الذكية إجراء المكالمات عند الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث، كما تؤكد شاومي من خلال الإعلان التشويقي على ميزة Clear، والتي تدعم خفض الضوضاء أثناء المكالمات.

أما عن عمر البطارية فقد تستمر في العمل بعمر شحن يصل إلى 18 يوما، لذا من المتوقع أن تدعم الساعة الذكية توفير الشحن.

أيضاً من المتوقع أن ترتكز ساعة Watch 5 Activeالذكية على نظام Xiomi HyperOS

أما عن مميزات الساعة فهي تدعم كلا من رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم في ساعات النوم.

 ساعة  CMF Watch 3 Pro

تتميز ساعة CMF Watch 3 Pro بشاشة AMOLED أكبر حجمًا بقياس 1.43 بوصة، بدقة 466 × 466، ومعدل تحديث 60 هرتز. وقد زاد سطوعها الأقصى قليلاً إلى 670 شمعة، وتحتفظ الساعة بالتاج الدوار للتنقل عبر واجهة المستخدم.

كما تتميز الساعة ببطارية بسعة 350 مللي أمبير/ساعة، تكفي حتى 13 يومًا من الاستخدام العادي أو 3.5 أيام مع تفعيل ميزة الشاشة الدائمة. 

وتستغرق عملية الشحن الكامل حوالي 99 دقيقة، وتتضمن الساعة مستشعرًا مُحسّنًا لمعدل ضربات القلب رباعي القنوات، ومراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتبعًا مُحسّنًا للنوم، وتتبعًا للإجهاد، وتذكيرات بالترطيب والخمول، وميزات صحية للنساء، مع 131 وضعًا رياضيًا (7 منها مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

الساعات الذكية ساعة Watch 5 Active ساعة Watch 5 Active الذكية نظام Xiomi HyperOS

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

