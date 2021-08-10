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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بينها 251 ضد المخابز.. تحرير 456 محضرًا بمخالفات تموينية في الإسكندرية

456 محاضر تموينية
456 محاضر تموينية مخالفة في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملات موسعة على مستوى جميع الإدارات؛ لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

 

وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 251 محضرًا ضد مخابز مخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص. 

 

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وأضاف أنه تم تحرير 205 محًاضر ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع منتجات بسعر أزيد.

 

واتخذت الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة؛ تمهيدا للعرض على وكيل النائب العام.

 

وتأتي هذه الحملات؛ بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.

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