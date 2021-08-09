وصلت 70%.. نائب محافظ الإسكندرية تتابع معدلات إنجاز مشروع تطوير ميدان محطة مصر

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، معدلات التنفيذ بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، وذلك برفقة أساتذة من جامعة الإسكندرية، وجامعة فاروس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء/ طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.

وأوضحت عازر أننا حرصنا خلال زيارة اليوم علي اصطحاب أساتذة من جامعة الإسكندرية وجامعة فاروس والأكاديمية العربية ومجموعة من الأساتذة الفنانين والمعمارين، لرؤية أعمال التطوير التي بدأت معالمها في الظهور، وللمشاركة في رؤيتهم في تصميم الأشكال أو الصور في ميدان محطة مصر.

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وأشارت أن نسبة الإنجاز في المشروع تسير أعلي من المعدل المطلوب حيث بلغت نسب الإنجاز حتي الآن أكثر من ٧٠ ٪ ونسير أفضل من المعدل الزمني المحدد والمتبقي منه ١٩٨ يوم وفقاً لمخطط.

جدير بالذكر أن المشروع يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتبلغ تكلفته ٢٢٧ مليون جنية. ويأتي هذا فى إطار رؤية محافظة الإسكندرية لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة. ويضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية. وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.

يأتي هذا في في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لنسب الأعمال وسرعة الإنجاز بالمشروعات التي تنفذ.