«حالة اكتئاب» لـ رامي صبري وشقيقة الراحل تتجاوز مليون مشاهدة

بعد طرحها بأسبوع على يوتيوب..

تجاوزت أغنية حالة اكتئاب للمطرب رامي صبري وشقيقه الراحل كريم صبري؛ حاجز المليون مشاهدة بعد طرحها بأسبوع على يوتيوب .

وحققت أغنية حالة اكتئاب مليون و١٠٠ ألف مشاهدة ؛ في الأسبوع الأول لها ؛ حيث لقت الأغنية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان رامي صبري، قد نشر البوستر الرسمي لأغنيته هو وشقيقه الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وعلق رامي صبري علي الصورة، قائلاً: "مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو #رامي_صبري و#كريم_صبري شكرا لكل حد شاف فيديو #حالة_اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم".

تفاصيل الأغنية



يذكر أن تواصل موقع “صدى البلد” مع الموزع محمد عاطف الحلو، لمعرفة كواليس أغنية “حالة إكتئاب” والتي طرحها الفنان رامي صبري بمشاركة شقيقة الراحل كريم صبري.

قال محمد عاطف الحلو، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الأغنية كانت في البوم كريم .. وكان رامي في المخطط إن رامي يغنيها معاه من قبل الوفاه .. بس مكنتش الخطة انها اول حاجة تنزل .. كريم كان عايز ينزل الاغاني لما الالبوم يخلص وكان فاضل اغنيتين ودي كانت الاغنية الاخيرة قبل وفاته”.

أعلنت الفنانة أصالة ، عن حفلتها مع النجم رامي صبري في مدينة جدة.

ونشرت أصالة ، بوستر الحفلة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت قائلة : بإختصار رح نسهر أحلى سهره بجدّة البديعة وعملتلكم مجموعة أغاني كتير حتحبوها .

وتابعت : هغنّي مع صديقي وأخي الّلي أغانيه مكسره الدنيا الفنان رامي صبري، أغنية غنيناها سوا ( مش فاكر ليك) .. بالتّوفيق للشركه اللي عملت معهم أحلى السهرات الأصدقاء الأحبّه @benchmarkksa وان شاء الله نرجع نعيد الأيّام الحلوه ونخلّيها أحلى .. فا لقاءنا بجدّه بعد كمّ يوم .