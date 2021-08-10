عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرحها بأسبوع على يوتيوب..

«حالة اكتئاب» لـ رامي صبري وشقيقة الراحل تتجاوز مليون مشاهدة

رامي صبري وشقيقه
رامي صبري وشقيقه

تجاوزت أغنية حالة  اكتئاب للمطرب رامي صبري وشقيقه الراحل كريم صبري؛ حاجز المليون مشاهدة بعد طرحها بأسبوع على يوتيوب .

وحققت أغنية حالة اكتئاب مليون و١٠٠ ألف مشاهدة ؛ في الأسبوع الأول لها ؛ حيث لقت الأغنية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان رامي صبري، قد نشر  البوستر الرسمي لأغنيته هو وشقيقه الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وعلق رامي صبري علي الصورة، قائلاً: "مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو #رامي_صبري و#كريم_صبري شكرا لكل حد شاف فيديو #حالة_اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم".

 

تفاصيل الأغنية
 

يذكر أن تواصل موقع “صدى البلد” مع الموزع محمد عاطف الحلو، لمعرفة كواليس أغنية “حالة إكتئاب” والتي طرحها الفنان رامي صبري بمشاركة شقيقة الراحل كريم صبري.

 

قال محمد عاطف الحلو، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الأغنية كانت في البوم كريم .. وكان رامي في المخطط إن رامي يغنيها معاه من قبل الوفاه .. بس مكنتش الخطة انها اول حاجة تنزل .. كريم كان عايز ينزل الاغاني لما الالبوم يخلص وكان فاضل اغنيتين ودي كانت الاغنية الاخيرة قبل وفاته”.

 

أعلنت الفنانة أصالة ، عن حفلتها مع النجم رامي صبري في مدينة جدة.

 

ونشرت أصالة ، بوستر الحفلة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت قائلة : بإختصار رح نسهر أحلى سهره بجدّة البديعة وعملتلكم مجموعة أغاني كتير حتحبوها .

 

وتابعت : هغنّي مع صديقي وأخي الّلي أغانيه مكسره الدنيا الفنان رامي صبري، أغنية غنيناها سوا ( مش فاكر ليك) .. بالتّوفيق للشركه اللي عملت معهم أحلى السهرات الأصدقاء الأحبّه @benchmarkksa وان شاء الله نرجع نعيد الأيّام الحلوه ونخلّيها أحلى .. فا لقاءنا بجدّه بعد كمّ يوم .

حالة إكتئاب رامي صبري كريم صبري شقيق رامي صبري أغنية “حالة اكتئاب

موضوعات متعلقة

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

نيللي كريم تؤجل عقد قرانها 3 أيام

خاص | نجل عمرو دياب وراء صورة الهضبة ودينا الشربيني الأخيرة.. تفاصيل

أيمن بهجت قمر: الرياضة المصرية بخير والمنتخب الأوليمبي افتقد محمد صلاح

عرفت غلاوتي عند الناس.. أول تعليق من صلاح عبد الله بعد خروجه من المستشفي | خاص

خاص.. تعرف على موعد عقد قران نيللي كريم على هشام عاشور

أحمد العوضي يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى

تعرف على موعد التقاط صورة عمرو دياب ودينا الشربيني المتداولة.. خاص

ترشيحاتنا

بقوة 850 حصانًا .. باجاني الخارقة تعزف أجمل الألحان| فيديو

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس

اعرف السر.. واتسآب يسجل الخروج لآلاف المستخدمين دون علمهم

حكم قضاء سنة الفجر بعد الفريضة أو طلوع الشمس؟ دار الإفتاء ترد

الولايات المتحدة تعلن المشاركة في المحادثات الأفغانية بالدوحة

القبض على شاب في المغرب بعد تشويهه جدارية للملك بالألوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الكاف يخطر الاتحاد المغربي باستبعاد الوداد من دوري الأبطال في تلك الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ