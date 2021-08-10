محمود العسيلي يروج لأغنية "قلقان" على طريقته

روج الفنان، محمود العسيلي لأغنيته الجديدة "قلقان"، ونشر صورة جديدة من الكليب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق العسيلي من خلال صورته:"تاني أغاني الصيف و قلقان بصراحة ايوه انا قلقان".



وطرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغانيه ؛ التي تحمل اسم " قلقان " وذلك عبد موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية قلقان من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وكان قد احيا الفنان محمود العسيلي حفلا ببورتو السخنة وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم مجموعة من اشهر اغانيه منها يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك".