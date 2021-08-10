واشنطن وطوكيو تؤكدان تعزيز تحالفهما لاستقرار المحيطين الهندي والهادئ

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان في الحفاظ على استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبقائها حرة ومفتوحة.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي إن هذا جاء خلال لقاء بلينكن في واشنطن بأكيبا تاكيو مستشار الأمن القومي الياباني الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.



وأشار المتحدث إلى أن بلينكن وتاكيو جددا رفض بلديهما لأية محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي والأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار أو تهديد النظام الدولي.



ونوَّه المتحدث بأن المسئولين تعهدا بالعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار وسلامة الأنشطة التجارية المشروعة مع احترام القانون الدولي بما في ذلك حرية الملاحة والاستخدامات القانونية الأخرى في بحر الصين الجنوبي.



كما شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ومن بينها إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.