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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يطالب بتسويق وتطوير الدوري المصري.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد حسام "ميدو"٬ أن جدول الدوري مشتعل للغاية هذا الموسم سواء فى المنافسة على القمة أو المربع الذهبي أو فى منطقة الهبوط.

 

وقال ميدو، فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الموسم الحالي به منافسة قوية للغاية والأندية تقدم أداءً عاليا٬ وطلائع الحيش بقيادة عبد الحميد بسيوني قدم نتائج جيدة٬ وإيهاب جلال أحدث طفرة فى الإسماعيلي".

 

وأضاف: "المصري البورسعيدي نجح فى التأهل للكونفيدرالية 5 مرات خلال آخر 6 مواسم، وعلي ماهر مدير فني مميز قام بإعداد فريق جيد٬ وسموحة كان من الممكن أن يتأهل للكونفيدرالية إذا حافظ على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق".

 

وأكد أحمد حسام "ميدو"٬ أن الدوري المصري عبارة عن منتج يجب تسويقه بشكل جيد لأنه صاحب تاريخ كبير وشعبية جماهيرية عريضة.

 

وقال ميدو: "هناك لاعبون كبار عبر التاريخ لعبوا للدوري المصري٬ ويجب تسويقه بشكل جيد من حيث الاستثمار وتنظيم جدول الدوري، إلى جانب المحافظة على الملاعب وتطويرها".

 

وأضاف: "يجب تطوير النقل التلفزيوني للمحافظة على مكانة وتسويق الدوري لكي نجذب الجيل الحالي للتعلق بالدوري المصري بدلا من الدوريات الأوروبية".

 

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ميدو: مباراة الزمالك والاتحاد السكندري "حياة أو موت"

يحل نادي الزمالك ضيفا على منافسه الاتحاد السكندري اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز .

 

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري 


تقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة “أون تايم سبورت”.

 

ويسعى نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الحفاظ على حظوظ التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خسارة الصدارة لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

 

على جانب آخر، يحاول فريق الاتحاد السكندري تحقيق أفضل نتيجة على أمل ضمان مركز في المربع الذهبي من بطولة الدوري المصري.

 

ويحتل الزمالك المركز الثاني في  جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.
 

 

 

الدوري المصري ميدو حسام حسن الزمالك الاتحاد السكندري الشباب والرياضة

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ميدو: مباراة الزمالك والاتحاد السكندري "حياة أو موت"

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