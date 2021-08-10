ميدو: مباراة الزمالك والاتحاد السكندري "حياة أو موت"

أكد الإعلامي أحمد حسام "ميدو"٬ أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري قوية للغاية وذلك بسبب رغبة زعيم الثغر فى التأهل للكونفيدرالية.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح" المذاعلى إذاعة الشباب والرياضة: "قرار اتحاد الكرة حول مباراة الزمالك والاتحاد من مباراة صعبة علي الفريقين، إلي مباراة "حياة أو موت" بالنسبة لفريق الاتحاد"

وأضاف: "إعلان اتحاد الكرة بمشاركة المصري في الكونفدرالية الموسم المقبل دمر أي طموحات ودوافع لدي النادي المصري في الاستمرارية، وجعل مباراة الأهلي مع المصري بمثابة "مباراة ودية".

يحل نادي الزمالك ضيفا علي منافسه الاتحاد السكندري اليوم علي ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري



تقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت .

ويسعي نادي الزمالك بقيادة مدربة الفرنسي باتريس كارتيرون في الحفاظ علي حظوظ التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خسارة الصدارة لصالح غريمه التقليدي الأهلي .

علي جانب اخر يحاول فريق الاتحاد السكندري تحقيق أفضل نتيجة علي أمل ضمان مركز في المربع الذهبي من بطولة الدوري المصري .

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة