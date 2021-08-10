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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

صدى البلد

 

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها التاسعة من مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

 ويختتم أبناء الرداء الأحمر تدريباتهم بإستاد التتش قبل السفر الي الإسكندرية والمبيت هناك بقائمة مكونه من 22 لاعباً.

وتضم قائمة الفريق الأحمر التي سوف يتم الإعلان عنها عقب مران اليوم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعه وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور اجايي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا ومروان محسن.

ولا يزال بدر بانون غائب عن تشكيلة الأهلي للمباريات بسبب استمرار إيجابية عينته بفيروس كورونا وسوف يخضع لمسحة طبية جديدة اليوم بعد ان زالت كافة الأعراض من بينها وصول درجة حرارته للمعدل الطبيعي ، كما بدأ وليد سليمان في التدريب الخفيف بالكره وسوف يكون له دور في المباريات المقبلة بسبب الخبرات الكبيرة .

الأهلى الاسماعيلي فيروس كورونا محمد الشناوي محمود كهربا والتر بواليا حمدي فتحي

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