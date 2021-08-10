مياه أسيوط تنظم ندوة بقطاع الوادي الجديد لرفع الوعي المائى

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، ندوة لمناقشة أهم المشروعات الجديدة والافتتاحات والتطورات المخطط تنفيذها فى محافظة الوادى الجديد، تمهيدا لاستلام الأصول الخاصة بقطاعي المياه والصرف بالمحافظة.

وناقشت الندوة، موضوعات عديدة منها مركز خدمة العملاء بالوادى الجديد الذى يتواجد فى شارع البستان بجوار قطاع الوادى الجديد، والذى يعمل على استقبال المواطنين والقيام بالعديد من الخدمات لهم والعمل على حل مشكلاتهم، كما تم الاعلان فى الندوة عن الخط الساخن المفترض البدء العمل به قريباً للتركيز على شكاوى المواطنين بالمحافظة وسرعة الاستجابة لهم وحل مشكلاتهم بشكل أسهل وأسرع.

وركزت الندوة على استلام الأصول ببعض المناطق فى محافظة الوادى الجديد، حيث بدأ استلام الأصول من شهر يوليو وجاري تدريجياً الاستلام من الوحدة المحلية، وفى قطاع المعامل تم انشاء معامل ثابتة ومتنقلة بالوادى الجديد لمتابعة انتظام المياه وأيضاً متابعة جودة المياه ونقاءها دون وجود أى مشكلة متعلقة بالطعم، أو اللون، أو الرائحة ، ومتابعة تنفيذ الخطة الدورية الموضوعة لغسيل الشبكات والخزانات للقضاء على أى مشكلة تخص الرواسب والعمل على سرعة الحل.

وتناولت الندوة عن نتائج الحصر والمسح الميدانى الذى قام به الفريق التوعوي بشارعى جمال عبد الناصر، وشارع النبوى المهندس للتعرف على الثقافة المائية للمواطنين وللتعرف على متطلباتهم أو مشكلاتهم فى المياه والعمل على ارضائهم بتوفير كل الامكانيات والموارد للارتقاء بالمستوى الخدمي بقطاع المياه فى محافظة الوادى الجديد.

وناقشت أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه حتى نصل لأفضل استخدام للمياه دون استهلاكها بشكل خاطئ وذلك للحفاظ على المياه.