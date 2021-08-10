صحف الكويت اليوم: مصر تتلقى أولى جرعات جونسون آند جونسون.. والصحة العالمية تسجل أول إصابة بفيروس ماربورج في غرب أفريقيا.. واشتعال الحرب في أفغانستان

الصحف الكويتية

الكويت.. تطعيم من 100 إلى 125 ألف شخص يومياً

فرنسا تشترط تقديم الكويتيين شهادة تطعيم لدخول المطاعم ودور السينما والأماكن السياحية

«كورونا» يقتل شخصاً كل دقيقتين ويصيب آخر كل ثانيتين في إيران

ظرف «مجهول» به 3 رصاصات أرسل إلى بابا الفاتيكان

تفجير 7 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في كركوك بالعراق

طهران تدعو واشنطن للتخلي عن «عقلية ترامب»



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة “الوطن” الضوء على استقبال مصر، أمس الاثنين، أولى شحنات لقاح «جونسون آند جونسون» بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ضمن خطة التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، عددت وزارة الصحة المصرية مزايا اللقاح، مؤكدة أن «تطعيم جميع المواطنين بلقاحات الفيروس يتم بالمجان، ولا يطلب من أي شخص أي تكاليف مقابل تلقي اللقاح بجميع مراكز اللقاح المنتشرة بالمحافظات المصرية وعددها 439 مركزاً».

ووفق إفادة للسلطات الصحية، فقد أشارت إلى «تسجيل 65 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و9 حالات وفاة جديدة». وتؤكد السلطات الصحية أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 284706؛ من ضمنهم 233227 حالة تم شفاؤها، و16575 حالة وفاة».

محليا، قالت صحيفة “الأنباء” إن مراكز التطعيم في مختلف أنحاء البلاد تواصل عملها خلال عطلة رأس السنة الهجرية من دون توقف، وذلك لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، واستقبل مركز الكويت للتطعيم وبقية المراكز الاخرى أعدادا كبيرة من الراغبين في أخذ التطعيم.

وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن أعداد الراغبين في التطعيم في ازدياد بشكل يومي مما سيسهل الوصول لـ «المناعة المجتمعية» في أقرب وقت. وبينت المصادر أن الأعداد اليومية التي تتلقى التطعيم في المراكز تتراوح بين 100 ألف و125 ألف شخص.

وأشارت صحيفة “الراي” إلى إعلان وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 403868 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2372 حالات.

وأشارت صحيفة “الوطن” إلى إعلان الجيش الكويتي أنه تنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه غادرت طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية الى جمهورية اليونان الصديقة تحملان على متنهما فريقا من قوة الإطفاء العام للمشاركة في إخماد حرائق الغابات هناك.

وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي أمس، الاثنين، أن فريق قوة الإطفاء يضم 40 رجل إطفاء وست آليات إطفاء بكامل تجهيزاتها من معدات مكافحة وإنقاذ.

وركزت صحيفة “القبس” على تأكيد الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، وجوب تقديم الكويتيين القادمين إلى فرنسا الشهادة الصحية الخاصة بفيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19»، لدخول المطاعم ودور السينما والأماكن السياحية الأخرى.

وقال مصدر مسئول بالخارجية الفرنسية، طلب حجب هويته إن المشاركة في بعض الفعاليات تتطلب تقديم جواز صحي يثبت تلقي المسافر أحد لقاحات الفيروس المعترف بها من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية.



عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة “الوطن” إعلان وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية «شانا» إن حريقاً اندلع في حاوية تخزين بمصنع للبتروكيماويات على جزيرة خارج الإيرانية في الخليج اليوم الثلاثاء، لكن جرت السيطرة على النيران ولا توجد إصابات.

وقال محمد علي كاظمي بور المتحدث باسم شركة خارج للبتروكيماويات لـ"شانا": «لحسن الحظ لم يتسبب هذا الحادث في أي أصابات، ويجري التحقيق لمعرفة السبب».



وقالت صحيفة “القبس” إن الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية التابعة لوزارة الكهرباء العراقية أعلنت، اليوم الثلاثاء، تعرض الخط الناقل «كركوك – بيجي» في محافظة كركوك لتفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط سبعة أبراج.

وذكرت الشركة في بيان أن التفجير تسبب أيضاً بانقطاع الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة تحديداً ناحية الرياض في محافظة كركوك.

وأشارت صحيفة “الأنباء” إلى تأكيد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أن طهران جادة في الحفاظ على قوة الردع في المنطقة، في وقت حذر الحرس الثوري من ان الولايات المتحدة في طريقها للزوال.

وقـــال رئيســـي، «إن الجمهورية الإسلامية جادة للغاية في توفير الأمن والحفاظ على الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التي تتسبب بزعزعة الأمن».

وذكرت صحيفة “الجريدة” أن شخصا يلقى حتفه كل دقيقتين بـ «كوفيد-19»، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من الجائحة عددا قياسيا جديدا للوفيات اليومية بالمرض بلغ 588؛ حسما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أمس.

وتشكو السلطات من تجاهل المواطنين لقواعد التباعد الاجتماعي، وتقول وسائل الإعلام الرسمية إن المستشفيات في العديد من المدن لم تعد لديها طاقة لاستيعاب المزيد من المرضى. وانتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المؤسسة الدينية الحاكمة في البلاد بسبب بطء حملة التطعيمات، إذ لم يحصل على لقاحات الوقاية من المرض بجرعتيها حتى الآن سوى 4% من سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وأفادت صحيفة “الراي” بأن محاكمة مسئول سابق في النظام الإيراني لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طاولت معارضين، وأمر بها آية الله روح الله الخميني في صيف العام 1988، بدأت اليوم الثلاثاء،في إجراء غير مسبوق في هذا الملف الحساس للغاية.

وأوقف حميد نوري (60 عاماً) في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع مذاك للحجز الموقت.

دوليا، أبرزت صحيفة “الراي” إعلان منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن غينيا أكدت تسجيل إصابة بفيروس ماربورغ هي الأولى في غرب أفريقيا للمرض المميت الذي ينتمي الى عائلة فيروس ايبولا ومثل كوفيد-19 انتقل من الحيوانات إلى البشر.

وقالت المنظمة إن الفيروس الذي تنقله الخفافيش والذي يصل معدل الوفيات الناتجة عنه إلى 88 في المئة، تم اكتشافه في عينات مأخوذة من مريض فارق الحياة في 2 أغسطس الجاري في مقاطعة غيكيدو الجنوبية في غينيا.

وأوضحت صحيفة “الأنباء” أن رويترز نقلت عن الشرطة الإيطالية أمس أنها صادرت ظرفا موجها إلى البابا فرنسيس يحتوي على ثلاث رصاصات مسدس، في منشأة لفرز البريد قرب مدينة ميلانو في شمال البلاد.

واستدعى العاملون بالبريد الشرطة بعد أن اعترضوا الظرف الليلة قبل الماضية في بلدة بسكيرا بوروميو.وقالت الشرطة لـ«رويترز» إن الظرف مرسل من فرنسا، وكان موجها إلى «البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس».

وقالت صحيفة “الأنباء” إن حركة طالبان تواصل تقدمها الميداني في شمال أفغانستان، حيث سيطرت أمس على سادس عاصمة لولاية منذ يوم الجمعة، رغم تأكيد الجيش الأفغاني أنه حقق نجاحات في الجنوب.

وأعلن نائب حاكم سمنغان أن مقاتلي طالبان سيطروا على أيبك عاصمة الولاية الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب قندوز.

وأوضحت صحيفة “الوطن” وصف كيم جونغ أون الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية سلطات سيول، اليوم الثلاثاء، بأنها «غادرة» بسبب المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، محذرة الحليفتين من انهما ستواجهان تهديدات أمنية أكبر نتيجة ذلك.

وأشارت صحيفة “الراي” إلى إعلان السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إجلاء نحو 150 ألف شخص في مقاطعة (يوننان) بجنوب غرب البلاد لتجنب التصادم مع قطيع من الفيلة البرية يتنقل في المقاطعة.

وقالت سلطات الحياة البرية الصينية في بيان إن قطيع الفيلة المكون من 14 فيلا آسيويا بريا يقترب حاليا من موطنه الأصلي في مقاطعة (يوننان) بعد التنقل مدة عام ونصف في البلاد.