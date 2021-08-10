عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعليم الشيوخ تطالب بمواجهة الدروس الخصوصية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

انتقد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، إنتشار الإعلانات عن الدروس الخصوصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى ولاسيما " فيس بوك"، قائلا،: " للأسف الشديد أصبحت إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الإجتماعى، مثلها مثل أي سلعة تباع وتشترى، وكأنها سلعة مشروعة ومصرح بها"

وأضاف حسانين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، مع إقتراب العام الدراسى الجديد، تحولت صفحات موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" إلى لوحات إعلانية عن مواعيد الحجز في مراكز الدروس الخصوصية للعام الدراسى الجديد، كما أن المعلمين يقومون بالنشر على صفحاتهم الشخصية، وكأن الدروس الخصوصية أمرا ليس مجرما أو مخالفا للقانون، متابعا، الأمر الذى يمثل تحدى صارخ لما تعلنه وزارة التربية والتعليم بشأنها جهودها للقضاء على الدروس الخصوصية.

txt

تعليم الشيوخ: المرأة تضررت من أزمة كورونا بشكل كبير.. ودعمها أمر ضروري

txt

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية في المنوفية .. صور

 

وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، الأجهزة المختصة بمواجهة تلك الظاهرة، نظرا لخطورتها، حيث أن السماح بتداول تلك الإعلانات دورن رقابة، يترك إنطباعا لدى الطلاب والآسر المصرية بأن الدروس الخصوصية أصبحت أمرا مسموحا به من الناحية القانونية وأن الحكومة تعترف بها.


كما طالب النائب حسانين توفيق، وزارة التربية والتعليم، بخطة واضحة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بحيث لاتعتمد على مطاردة مراكز الدروس الخصوصية فقط، وإنما تعتمد أيضا على تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب، بما لايضرهم للجوء الى الدروس الخصوصية، مؤكدا بأن سبب رئيسى لحرص عدد من الطلاب على الذهاب لمراكز الدروس الخصوصية، رغم ارتفاع أسعارها، هو عدم تلقيهم خدمة تعليمية بالمدارس

حسانين توفيق لجنة التعليم مجلس الشيوخ الدروس الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021.. التعليم تنفي اعتمادها اليوم وتحذر من الشائعات

بأطواق الورود.. مطار القاهرة يستقبل بطلة الكاراتية الأولمبية جيانا فاروق والبعثة المصرية.. صور

بعد زيادة الطاقة الإستيعابية .. شاهد المسجد الحرام يستقبل المعتمرين

القوة الضاربة .. إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلي

رومانو يكشف حقيقة عرض برشلونة الأخير للإبقاء على ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

حبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة عربات الفول والكبدة المخالفة

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

أشعة على المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

تحرش بـ 14 طفلا وطفلة.. السائق المسن يواجه عقوبة السجن المشدد

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

فيديو

بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة حب استثنائية بدأت صدفة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ