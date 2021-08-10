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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رومانو يكشف حقيقة عرض برشلونة الأخير للإبقاء على ميسي

ليونيل ميسي أسطورة
ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورت” العالمية، حقيقة تقديم مجلس إدارة نادي برشلونة عرضا رسميا لـ ليونيل ميسي قائد الفريق، خلال الساعات الماضية، لمحاولة الإبقاء على النجم الأرجنتيني.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “الصبر”.. باريس سان جيرمان واثق تماما ومتفائل بالتعاقد مع ليو ميسي قريبا.

أضاف رومانو: ميسي سوف يطير إلى باريس بمجرد الاتفاق على جميع تفاصيل العقد الجديد، لثقد قدم النادي الفرنسي عرضا رسميا لـ ميسي قبل 48 ساعة".

وأكد رومانو:" لا يوجد “حتى الآن” أي عرضا رسميا من برشلونة للإبقاء على ميسي".

كانت شبكة“ Laporteriabtv” الإسبانية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن نادي برشلونة، قدم عرضا أخيرا لـ ليونيل ميسي، في محاولة أخيرة، للاحتفاظ باللاعب.

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وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن عرض نادي برشلونة، سيصل إلى ليونيل ميسي، صباح اليوم، الثلاثاء.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن فيران ريفرتر المدير التنفيذي لنادي برشلونة، هو من يقود عملية المفاوضات مع ليونيل ميسي.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن الخميس الماضي، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني.

وعقد ليونيل ميسي، مؤتمرا صحفيا، أمس الأول، الأحد، لتوديع النادي وجماهيره، وكشف كواليس رحيله عن البلوجرانا، ووجهته المقبلة.

 

تصريحات ميسي في مؤتمر وداع برشلونة
 

سبب الرحيل
قال ليونيل ميسي خلال مؤتمر وداعه: "أشعر أنني غير قادر على الكلام، قضيت كل حياتي في برشلونة، كنت مقتنعا الموسم الماضي بفكرة الرحيل، ولكن الموسم الحالي، كنت أريد الاستمرار".

وأضاف ميسي: “كنت أريد الاستمرار في مدينة في برشلونة، ولكن اليوم جاءت لحظة الوداع بعد سنوات طويلة”.

وتابع ميسي: "سأعود مجددا إلى برشلونة، هذا ما أكدته لعائلتي".

وأشار: "وافقت على تخفيض راتبي بنسبة 50% للاستمرار مع برشلونة، وقمنا بالمستحيل لتجديد العقد، لكن لم ننجح".

وأضاف ميسي: "كنت صريحا مع جماهير برشلونة في معظم الأحيان، ولكن ترددت بعض الأكاذيب والشائعات بشأن عقدي خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "فعلت المستحيل للبقاء في برشلونة، لكن مثلما قال لابورتا أن بقائي كان أمرا صعبا، بسبب سقف الرواتب، لقد أخبرنى بأن التجديد سيكون مستحيلا، بسبب قوانين الليجا".

وجهته المقبلة
وعن وجهته المقبلة، أجاب ليونيل ميسي: "بالطبع الانضمام إلى باريس سان جيرمان أمر محتمل، لكنني لم أوقع لأي نادٍ حتى الآن، تلقيت اتصالات من بعض الأندية عقب رحيلي عن برشلونة، لكن لم أحسم وجهتي بعد".

وواصل ميسي: “تقابلت مع لاعبي باريس سان جيرمان مؤخرا، في إيبيزا، ولكنها كانت مجرد صدفة، نحن أصدقاء، نيمار اتصل بي من أجل دعوتي على العشاء، وراكيتيتش كان متواجدا أيضا”.

وتابع ليونيل ميسي: "لاعبو باريس سان جيرمان كانوا يمزحون، حيث طالبوني بالتوقيع لباريس، ثم حدث ما حدث “ إعلان عدم تجديد عقده مع برشلونة”.

هدفه بعد رحيله عن برشلونة
وأكمل ميسي: "هدفي خلال الفترة المقبلة، تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مجددا، وتحطيم رقم داني الفيس “قائد منتخب البرازيل” كأكثر من حقق ألقابا في تاريخ كرة القدم".

واختتم: “كان بإمكاننا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة خلال الفترة الماضية، لقد أردت الفوز بلقب دوري الأبطال مع الفريق مرة أخرى قبل الرحيل”.

 

ألقاب ميسي مع برشلونة:

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس ملك إسبانيا في أبريل 2021.

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالآتي:
الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 2013، 2014– 2015، 2015– 2016، 2017– 2018، 2018– 2019.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015.

كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015.

 

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