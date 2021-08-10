استعدادات أمام مطار القاهرة| أتوبيس مكشوف لاستقبال جيانا فاروق.. صور

يستعد مطار القاهرة الدولي لاستقبال جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، بعد التتويج بميدالية برونزية، في أولمبياد طوكيو 2020.

كما وصل أتوبيس مكشوف إلى مطار القاهرة،منذ قليل، استعدادا لنقل البطلة الأولمبية جيانا فاروق، في المركز الأولمبي في المعادي، لحضور المؤتمر الصحفي.

جيانا فاروق.. أول عربية وإفريقية تحقق ميدالية في الكاراتيه طوال التاريخ الأولمبي

سطرت جيانا فاروق اسمها بأحرف من نور في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ لعبة الكاراتية، باعتبارها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية.



وحققت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه جيانا فاروق (26 عاما) ميدالية برونزية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد خسارتها في الدور نصف النهائي لوزن 61 كيلوجراما من بطلة الصين.



وحققت جيانا، ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، على كل من البيروفية ألكسندرا فانيسا جراندي ريسكو 2-0، بضربتي «يوكو»، ثم الأوكرانية أنيتا سيروجينا 2-1، والمغربية ابتسام صديني 5-0.غير أنه لم يحالفها الحظ في المباراة الرابعة في هذا الدور أمام الصربية يوفانا بركوفيتش، لتحتل المركز الثاني في المجموعة.

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