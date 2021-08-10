تنسيق الجامعات 2021.. خبراء التعليم يكشفون عن أهم الكليات التي تحتاجها سوق العمل باستمرار.. ويؤكدون: العالم يتجه نحو الذكاء الاصطناعي

خبراء التعليم:

كليات تطلبها سوق العمل باستمرار

العالم يتجه نحو الذكاء الاصطناعي

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 ستنطلق عقب انتهاء التسجيل في اختبارات القدرات يوم 19 أغسطس، لذا من المرجح أن تنطلق المرحلة الأولى يوم الأحد 22 أغسطس، وتستمر 5 أيام.

لذلك كثيرون من الطلاب يختارون الكلية التي يدخلونها من دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل أم لا؛ مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابًا في كليات ليست مطلوبة في سوق العمل.

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن كثيرًا من الخبراء في قطاع الأعمال حذروا من أن بعض المهن ستنقرض في السنوات المقبلة ويحل محلها الكمبيوتر أو الروبوت.

وأكد الدكتور تامر شوقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأشار إلى أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل وهي كالآتي:

كليات تحتاجها سوق العمل



_ كلية الطب البشري

_ التمريض

_ الصيدلة

_ الإعلام

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_ الهندسة النووية



وأوضح أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها إلى أن أكثر المجالات التي تحتاج إليها سوق العمل هي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.

في السياق ذاته، قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إن العالم دائما في تطور وتغير تكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأضاف الدكتور ماجد القمري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها إلى أن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل هو كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي لأنه من خلال التكنولوجيا الحديثة يتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي واكتشاف مواد ذكية جديدة لتعزيز القدرة البشرية في التنبؤ بخصائص المواد وتحديد التراكيب الجديدة المحتملة لهذه المواد، والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات من خلال نمذجة وتصميم وتحليل البيانات.



وأكد "القمري" أن الأنظمة الذكية للمواد ستكون متناهية الصغر أى النانونية قادرة في المستقبل على توليد المعرفة دون تدخل بشري والتي حققت قفزات مبتكرة في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن العلم يسعى دائما إلى تطوير أدوات قائمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصميم مواد جديدة مبتكرة متناهية الصغر يمكن أن تزيد من القدرة التنافسية لأى دولة على المستوى التكنولوجى والمستوى الاقتصادى، وبالتحديد اقتصاد المعرفة لذلك المستقبل في كليات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كليات التجارة بمعنى أدق إدارة الأعمال والتسويق الإلكتروني والمحاسبة، ولا بد من تنمية المهارات بشكل مستمر للحصول على وظيفة في أسرع وقت.

من جانبه، قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق، إن الكلية تتيح لك الفرصة أن تشكل حياة طلابك ويكون لك تأثير كبير على مستقبلهم، ولذا فإن كلية التربية بجامعة عين شمس تقدم مجموعة من البرامج والتي من شأنها أن تساعدك على إعداد جيل من الطلاب لديهم حب ورغبة في التعلم.

وأضاف أن تلك البرامج تؤهل خريجي الكلية للتدريس في الوقت الحاضر وفي المستقبل، كما أن كلية التربية تتيح لك فرصة التدريب الميداني مع طلاب المدارس ومن ثم الاستفادة من المدرسين الأكثر خبرة.

وأنشئت كلية التربية بغرض إعداد وتأهيل المعلمين لمدارس التعليم العام والتعليم الأساسي، وذلك لحملة الثانوية العامة النظام التكاملي ولخريجي الجامعات لإعداد الأخصائيين والقادة في النواحي المختلفة للبحث العلمي.



وأشار إلى أنها تسعى إلى تحقيق الجودة فى إعداد المعلم والكوادر التربوية، وإجراء البحوث التربوية والتخصصية، بما يسهم فى تطوير منظومة التعليم وصنع السياسات التربوية، كما تسعى الكلية الي إحداث نقلة نوعية فى برامج إعداد معلم مادة التخصص لتلائم متغيرات سوق العمل المصرية والعربية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل كلية التربية على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي فى ضوء توجهات المنافسة والارتقاء بمخرجاتها الكيفية والكمية.

تعد كلية التربية جامعة عين شمس إحدى الكليات الرائدة في إعداد وتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية والثانوية، وتعد أول كلية تربية في مصر، وكانت في البداية أنشئت مدرسة المعلمين العليا عام 1880 معهدا تربويا لتخريج معلمين.