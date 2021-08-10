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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتواشيح الدينية والقرآن الكريم.. وعظ الأقصر تحتفل بالعام الهجري الجديد مع مرضى السرطان

مستشفى شفاء الأورمان
مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان

شهدت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمحافظة الأقصر احتفالية كبرى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443، نظمتها إدارة الوعظ بمنطقة الأقصر الأزهرية وذلك للمساهمة فى دعم مرضى السرطان وعلى رأسهم الأطفال معنوياً.

 

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم ومن ثم القاء خطبة دينية احتفالاً بالسنة الهجرية الجديدة، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور على قلوب مرضى السرطان بأورمان الأقصر.

 

وأعرب الشيخ. محمود بسيوني مدير الوعظ  بمنطقة الأقصر الأزهرية عن كامل سعادته لما تقدمة مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال من خدمات بالمجان، موضحا أن افتتاح المستشفى خفف أعباء السفر للمرضى إلى وجه بحري، داعياً لهم الشفاء العاجل من مرض السرطان، متمنياً النجاح الدائم لأكبر صرح طبي لعلاج سرطان بالصعيد.

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ومن جانبه قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان، إن إدارة الوعظ بمنطقة الأقصر الأزهرية، دائما تحرص على دعم مرضى سرطان الأطفال في كافة المناسبات، وهو ما يتفاعل معه المرضى  خلال رحلتهم العلاجية ويعينهم على العلاج وتخطى محنة السرطان بصورة فُضلى، مقدماً التهنئة بالعام الهجري الجديد 1443 لكافة قيادات الأقصر الأزهرية.

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