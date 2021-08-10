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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 35 طن مخلفات صلبة خلال حملة نظافة مكبرة بجنوب الأقصر.. صور

صدى البلد

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.


وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٣٥ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة الشيخ سعد ومنطقة السعودية وأيضا نظافة طريق الخزان الجديد ومدخل اسنا من الناحية الشرقية وذلك بجانب تفريغ الحاويات.  

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شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحي حافظ مدير قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة. 


وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالدير برئاسة ابوعوف العفى من رفع ١٣ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بطريق المعاهدة ومدخل القرية وبجوار العمارات السكنية 


كما قامت الوحدة المحلية لقرية بالشغب برئاسة عزيزة محمد ادم  من رفع ١٢ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة من جانبي الطريق السريع مصر اسوان ومدخل قرية الدبابية والمعلا ، كما انه جاري دهان وتجميل مدخل القرية 

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن 

 

رفع الانشغالات بغرب الأقصر

 

ومن جانب آخر وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجهود لرفع كافة الاشغالات والتعديات بالميادين العامة والطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف انواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.


شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس مركز حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات بالمركز وإدارة شرطة المرافق و إدارة المرور بالمحافظة. واستهدفت الحملة ميدان مسجد العتيق وشارع التحرير وتقاطع مسجد الرحمن وشارع الشهيد عبد الرحمن وشارع المستشفى ومنطقة الموقف والسوق الحضري وتم رفع كافة الاشغالات والتعديات  وتم تحرير محاضر أشغال ومحاضر نظافة  ،كما تم تحرير مخالفات للسيارات التي تقوم بالتحميل خارج الموقف.


شارك بالحملة رئيس ومشرفين الانشغالات وعمال الوحدة المحلية.

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