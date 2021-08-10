الجيزة تبدع تبتكر..ختام مهرجان الأنشطة التربوية بمديرية التعليم ..شاهد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مهرجان ختام الأنشطة التربوية، تحت شعار الجيزة تبدع، الجيزة تبتكر، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة .



وذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتورة إلهام أحمد إبراهيم، وكيل أول وزارة، ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة إيمان حسن وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، ومجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وريحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد عبدالودود أحمد مدير عام إدارة الصف التعليمية .

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأشاد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمعرض الأنشطة التربوية الذى يليق بمحافظة الجيزة العريقة .



واستكمل الحفل بفقرات غنائية بقيادة المايستروا زكى على زكي موجه عام التربية الموسيقية بفقرات ( كورال موسيقي جماعى وأغانى وطنية وأغانى للعام الهجرى الجديد ).



وفى نهاية الحفل تم تكريم وأهداء درع المديرية لللدكتورة إلهام أحمد إبراهيم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتورة راندا أحمد حافظ شاهين وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.



كما تم اهداء درع المديرية للمايستروا زكى على زكي موجه عام التربية الموسيقية لتميزه فى العمل وبلوغه سن المعاش .

حيث حصلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على بعض المراكز المتقدمة في الأنشطة التربوية منها المركز الأول على الجمهورية ثانوي، وثالث على الجمهورية إبتدائي في نجوم المكتبات، كما فازت 4 إدارات تعليمية بالجيزة بمسابقة أعياد الطفولة والمبدعين على مستوى الجمهورية، وكذلك الفوز بالمركز الثالث على الجمهورية بالمسابقة الثقافية لمتحف التعلم إدارة شمال الجيزة .

كما تسعى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتفعيل الأنشطة الطلابية وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز بمشاركة مجتمعية متميزة، وتحقيق متعة التعلم للجميع وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب بإختلاف أنواعهم وخصوصا في ظل جائحة كورونا.

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