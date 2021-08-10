عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجيزة تبدع تبتكر..ختام مهرجان الأنشطة التربوية بمديرية التعليم ..شاهد

ختام مهرجان الأنشطة
ختام مهرجان الأنشطة التربوية بحضور نائب محافظ الجيزة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مهرجان ختام الأنشطة التربوية، تحت شعار الجيزة تبدع، الجيزة تبتكر، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة .


وذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتورة إلهام أحمد إبراهيم، وكيل أول وزارة، ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة إيمان حسن وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، ومجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وريحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد عبدالودود أحمد مدير عام إدارة الصف التعليمية .

 

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية بالسلام الجمهورى  ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

 

وأشاد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمعرض الأنشطة التربوية الذى يليق بمحافظة الجيزة العريقة .


واستكمل الحفل بفقرات غنائية بقيادة المايستروا زكى على زكي موجه عام التربية الموسيقية بفقرات ( كورال موسيقي جماعى وأغانى وطنية وأغانى للعام الهجرى الجديد ).


وفى نهاية الحفل تم تكريم وأهداء درع المديرية لللدكتورة إلهام أحمد إبراهيم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتورة راندا أحمد حافظ شاهين وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.


كما تم اهداء درع المديرية للمايستروا زكى على زكي موجه عام التربية الموسيقية لتميزه فى العمل وبلوغه سن المعاش .

 

حيث حصلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على بعض المراكز المتقدمة في الأنشطة التربوية منها المركز الأول على الجمهورية ثانوي، وثالث على الجمهورية إبتدائي في نجوم المكتبات، كما فازت 4 إدارات تعليمية بالجيزة بمسابقة أعياد الطفولة والمبدعين على مستوى الجمهورية، وكذلك الفوز بالمركز الثالث على الجمهورية بالمسابقة الثقافية لمتحف التعلم إدارة شمال الجيزة .

 

كما تسعى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتفعيل الأنشطة الطلابية وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز بمشاركة مجتمعية متميزة، وتحقيق متعة التعلم للجميع وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب بإختلاف أنواعهم وخصوصا في ظل جائحة كورونا.

WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.18.58 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.18.58 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.18.59 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.18.59 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.00 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.00 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.02 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.02 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.03 PM (1)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.03 PM (1)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.03 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.03 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.05 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.05 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.06 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.06 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.07 PM (1)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.07 PM (1)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.07 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 1.19.07 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.26.54 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.26.54 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.26.57 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.26.57 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.34 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.34 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (1)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (1)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (2)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (2)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (3)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (3)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (4)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (4)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (5)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (5)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (6)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM (6)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.35 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (1)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (1)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (2)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (2)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (3)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (3)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (4)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (4)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (5)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM (5)
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.45.36 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.51.15 PM
WhatsApp Image 2021-08-10 at 2.51.15 PM
مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم اخبار الجيزة اخبار المحافظات اخبار محافظة الجيزة الأنشطة التربوية

موضوعات متعلقة

ورش فنون تشكيلية وباليه بثقافة الجيزة

الجيزة تطلق اسم الشهيد د. جمال ابو العلا على أحد الشوارع.. فيديو

ترشيحاتنا

سموحة يغلق صفحة إنبى ويبدأ الاستعداد لمواجهة الطلائع فى الدورى الممتاز

جلسة عرفية.. تغريم صيدلي 300 ألف جنيه لابتزاز فتاة في المنوفية.. تفاصيل

بعد النجاح في إخماده.. تعرف علي تفاصيل حريق مرفأ اللاذقية

كينيا حققت 4 ميداليات ذهبية.. رئيس اتحاد الشطرنج: علينا محاسبة من فشلوا في الأولمبياد

المؤشرات خضراء.. البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على كافة الأنحاء والرطوبة 85%.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

السلطات السعودية تعلن شروط استخراج تصريح العمرة

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

الصحة: إغلاق مستشفى خاص مخالف للاشتراطات الصحية ومخزن أدوية غير مرخص بالمعادي

"صفقة القرن".. حقيقة انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

حبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة عربات الفول والكبدة المخالفة

شاهد.. أول تعليق من زوجة مؤمن زكريا بعد نقله إلى المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

فيديو

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ