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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في منتصف التعاملات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021،وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك التعمير و الإسكان - بنك عودة - بنك CIB – مصرف أبو ظبي الإسلامي ".

‏البنك الأهلي المصري
15.63 جنيه للشراء، وسعر 15.73 جنيه للبيع.


بنك التعمير و الإسكان
15.66جنيه للشراء، مقابل 15.75جنيه للبيع.

بنك عودة
15.65جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.


بنك CIB
15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الامريكي البنك الأهلى المصرى بنك التعمير و الإسكان بنك عودة بنك cib صرف أبو ظبي الإسلامي

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