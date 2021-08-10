استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في منتصف التعاملات اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021،وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك التعمير و الإسكان - بنك عودة - بنك CIB – مصرف أبو ظبي الإسلامي ".

‏البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء، وسعر 15.73 جنيه للبيع.



بنك التعمير و الإسكان

15.66جنيه للشراء، مقابل 15.75جنيه للبيع.

بنك عودة

15.65جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.



بنك CIB

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.