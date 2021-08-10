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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: مصر مهمة لأمريكا في العديد من الملفات .. ويجب مواصلة دعمها عسكريا

صدى البلد

أكدت دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع للشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة في ملفات عدة.

وقالت سترول في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “الكونجرس" الأمريكي إن:"مصر مهمة لنا في كثير من الملفات كضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس".

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وأضافت أن مصر تلعب دوراً بناءً أيضا في أمن حدود ليبيا، وفي اسقرار الأوضاع في غزة.

وتابعت أن "التمويل العسكري الأجنبي" من وزارة الدفاع الأمريكية يظل أداة مهمة للتأكد من أن مصر لديها معدات دفاعية أمريكية المنشأ موجهة نحو التهديدات الأمنية المشتركة.

كما أكدت سترول أن الهجوم على سفينة ميرسر ستريت الإسرائيلية في يوليو نشأ في اليمن، وأن  إيران قدمت المال والسلاح للحوثيين هناك.

وأضافت أن إدارة بايدن ملتزمة بالحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا.

البنتاجون مصر سد النهضة الكونجرس ليبيا

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