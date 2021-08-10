عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عم عبد الرحيم يستغيث: مش قادر أمشي علي رجلي والبيت هيقع عليا.. فيديو وصور

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، استغاثة المواطن "عبد الرحيم" من منطقة كفر الشرفة قرب مدينة القناطر الخيرية، يبلغ من العمر 54 عاما، يعيش بمنزل غير آدمي، آيل للسقوط.

 

ويناشد عم عبدالرحيم المسئولين سرعة التدخل وإنقاذه من هذا الوضع، وأن يتم تسكينه بمنزل ولو غرفة واحدة آدمية، ويطالب بأن يعيش حياة كريمة، وأن يجري عملية جراحية برجلهـ، ويعود لعمله كنجار بشكل مستقر.

 

وظهر بالفيديو المنزل بشكل متهالك ، وأعرب المواطن عبد الرحيم عن عدم مقدرته المادية على إيجاد بيت آخر يسكن به، كما أنه يعاني من مشاكل صحية كثيرة يحتاج للنظر في أمرها.

 

يعاني عبد الرحيم من تهالك في العظام وهشاشة، ولا يملك مصدر دخل ثابت، ولديه ابنان لا يعتبرانه موجود على قيد الحياة، حياة صعبة يعيشها بلا مأكل ولا مأوى ولا أهل.

 

للتواصل مع الحالة على الرقم: 01281836170

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

24c7f759-589a-4da4-b6b6-b97e914dd83c
24c7f759-589a-4da4-b6b6-b97e914dd83c
69e6e143-1ad8-44c9-8546-7248e0255fd1
69e6e143-1ad8-44c9-8546-7248e0255fd1
8dc70ee8-247c-4f44-af23-b895fb0dc4d5
8dc70ee8-247c-4f44-af23-b895fb0dc4d5
0d708140-0bbf-4c88-abf1-dc5a9f8ff114
0d708140-0bbf-4c88-abf1-dc5a9f8ff114
5cda254b-5667-4791-ac86-b02537dab543
5cda254b-5667-4791-ac86-b02537dab543
00efd6f4-d407-4104-8ec5-21225a2c5cde
00efd6f4-d407-4104-8ec5-21225a2c5cde
810de771-58c6-4787-acfd-dc86ca3955f3
810de771-58c6-4787-acfd-dc86ca3955f3
81431d2f-ba05-4df5-85d5-b117b21bb694
81431d2f-ba05-4df5-85d5-b117b21bb694
شكاوى الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين استغاثة منزل آيل للسقوط ” حياة كريمة شكوى المواطنين

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022 في مصر

أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة

بعيدًا عن الإفراط فيه .. فوائد التين الشوكي للمعدة

أخبار التكنولوجيا..فيسبوك تتيح أدوات جديدة لنقل البيانات.. وتيك توك الأكثر تحميلا

بطل الـ «لخبطة الكروية».. لماذا الدوري المصري أغرب بطولة في العالم ؟

هل شاهد النبي الهجرة في منامه قبل موعدها ؟ معجزة لا يعرفها الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب التلاعب.. إحالة نصف العاملين بإدارة تسكين ضواحي بورسعيد إلى النيابة

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

البنتاجون: مصر مهمة لأمريكا في العديد من الملفات .. ويجب مواصلة دعمها عسكريا

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

حادث مروع على الدائري الأوسطي أسفل الأوتوستراد.. صور

هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها| خاص

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

فيديو

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ