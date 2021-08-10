عم عبد الرحيم يستغيث: مش قادر أمشي علي رجلي والبيت هيقع عليا.. فيديو وصور

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، استغاثة المواطن "عبد الرحيم" من منطقة كفر الشرفة قرب مدينة القناطر الخيرية، يبلغ من العمر 54 عاما، يعيش بمنزل غير آدمي، آيل للسقوط.

ويناشد عم عبدالرحيم المسئولين سرعة التدخل وإنقاذه من هذا الوضع، وأن يتم تسكينه بمنزل ولو غرفة واحدة آدمية، ويطالب بأن يعيش حياة كريمة، وأن يجري عملية جراحية برجلهـ، ويعود لعمله كنجار بشكل مستقر.

وظهر بالفيديو المنزل بشكل متهالك ، وأعرب المواطن عبد الرحيم عن عدم مقدرته المادية على إيجاد بيت آخر يسكن به، كما أنه يعاني من مشاكل صحية كثيرة يحتاج للنظر في أمرها.

يعاني عبد الرحيم من تهالك في العظام وهشاشة، ولا يملك مصدر دخل ثابت، ولديه ابنان لا يعتبرانه موجود على قيد الحياة، حياة صعبة يعيشها بلا مأكل ولا مأوى ولا أهل.

للتواصل مع الحالة على الرقم: 01281836170

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