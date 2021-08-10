أستاذ موارد مائية يكشف عن بشرى لمصر والسودان بشأن إيرادات نهر النيل..فيديو

قال دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن اثيوبيا ادعت أنها ستبني أكبر سد في القارة، مؤكدا أن اثيوبيا لا تستطيع تحمل هذا السد ولن تستطيع أن تديره بسهولة.

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أقصى ما كانت تأمله مصر والسودان في شهور الفيضان هو “500 مليون متر مكعب” ولكن وصلت 650 مليون مما يعني اننا سنستقبل كميات كبيرة.

من المتوقع أن يتم تخزين كميات كبيرة

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه من المتوقع أن يتم تخزين كميات كبيرة في السد العالي والسدود السوانية.

أعلنت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية في السودان أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 728مليون متر مكعب، فيما بلغ إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية 172 مليون متر مكعب.

وسجلت الخرطوم (16.92 م) متجاوزة منسوب الفيضان (16.50م) بـ 42 سم وأقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) بـ 74 سم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت اللجنة في بيان إن معدل التصريفات خلف السدود ارتفع في الروصيرص إلى 640، بعدما بلغ أمس 634 مليون متر مكعب بزيادة 6 مليون متر مكعب.