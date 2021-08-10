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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يقاضي رئيس رابطة الليجا وصندوق هيئة الاستثمار الدولي

بيريز رئيس ريال مدريد
بيريز رئيس ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مقاضاته لخافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، وخافيير دي خايمي رئيس صندوق هيئة الاستثمار الدولي.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:" وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد في الاجتماع الذي عُقد اليوم، على اتخاذ إجراءات قانونية ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني،وخافيير دي خايمي رئيس صندوق الاستثمار الدولي وضد الصندوق نفسه."

وأضاف:"قرر مجلس الإدارة تنفيذ جميع الإجراءات القانونية لإلغاء هذه الاتفاقية التي اعتمدتها رابطة الليجا، والتي ستعقد في 12 أغسطس."

وكانت رابطة الدوري الإسباني  قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية مع صندوق هيئة الاستثمار الدولي ، ستدخل للرابطة وأنديتها مبلغ 2.7 مليار يورو.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، اجتاز الفحص الطبي بنجاح، تمهيدًا للانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة " سكاي سبورتس" تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر" جاء فيها:" أكمل ليو ميسي بنجاح كشفه الطبي في باريس ظهر اليوم."

وأضاف:" سينتقل إلى الفندق قريبًا من أجل استكمال "الأمور الفنية" بعد الإعلان الرسمي."

وكشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موعد تقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبًا جديدًا للفريق.

وأكد حساب باريس سان جيرمان على موقع تويتر، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء في تمام الحادية عشر صباحًا، بملعب بارك دو برانس، معقل باريس سان جيرمان.

ووصل ليونيل ميسي لمطار لو بوروجيه بفرنسا، تمهيدًا للانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيوقع ليونيل ميسي عقدًا مع باريس سان جيرمان يمتد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وسيتقاضى ليونيل ميسي راتبًا سنويًا مع باريس سان جيرمان يقدر بـ 35 مليون يورو.

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