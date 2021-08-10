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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبرت يستقبل حضور العرض الخاص لـ موسى

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

وصل الفنان كريم محمد عبد العزيز إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد “ موسى " ، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى بدءا من الغد . 

وكان فى استقبال حضور العرض الخاص لفيلم موسى روبرت  “ ديكور ” ، وذلك حتى يتناسب مع أجواء العمل . 

وكان قد روج الفنان كريم محمود عبد العزيز، لفيلمه الجديد "موس "، ونشر إعلان ترويجي للفيلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال حسابه:" فيلم موسى مِن بُكره في السينما".

وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “موسى” الأغنية الدعائية له والتي تحمل اسم “مكهرب” للمطرب مروان موسى وذلك بعد أن قررت الشركة تأجيلها حداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول  طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

 

معلومات عن فيلم موسى :

 

- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

 

- العمل من المقرر ان يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل أسم المستضعفون .

 

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

موسى كريم محمود عبد العزيز الفنان كريم محمود عبد العزيز فيلم موسى أمير كرارة

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