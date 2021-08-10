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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي رضوان يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

تحدث الإعلامي رامى رضوان، عن اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال إن الفنانة الراحلة كانت تحمد الله، وكانت صابرة، وحصلت على جميع الأدوية المطلوبة ولكن توفاها الله.

 

وقال رامي رضوان إن هناك بعض المواقع غير المصرية قامت بنشر أخبار حول أن الفنانة الراحلة تدهورت حالتها بعد علمها بـ وفاة الفنان سمير غانم.


وأضاف رامى رضوان مقدم برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة الفنان الراحل سمير غانم وذلك بسبب حالتها الصعبة.


وأشار رامي رضوان أن هناك أخبار كثير غير صحيح انتشرت وأنه غير راض على الشائعات.
 

 

بقيت يتيمة من غيرك يا أمي..دنيا سمير غانم تودع والدتها بكلمات مبكية

 

ودعت الفنانة دنيا سمير غانم والدتها النجمة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز بكلمات مبكية،ونشرت صورة لهما من الذكريات من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا معلقة من خلال صورتهما:"ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي 💔 انت علمتيني الرضا و أنا راضية و علمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله" و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك و تعبك كانت "الحمد لله".

وتابعت:" أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ و مع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم و رسالتكم في الدنيا انا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".
 

 

يشار إلى أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التحقت بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل “بنت الأيام” عام 1977.

 

وتحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها، وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.

 

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