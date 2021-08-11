عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدأ من نقطة الصفر.. ندوة بجامعة السويس بحضور الروائي عصام يوسف.. السبت القادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوى رئيس الجامعة، عن استضافة الروائي عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة ، في ندوة كبرى بعنوان "بدء من نقطة الصفر" ينظمها اتحاد طلاب الجامعة بمقر الجامعة يوم السبت المقبل. 

وأوضح  المركز الاعلامي بـ جامعة السويس،  ان اللقاء يتناول  فكر ريادة الأعمال ، وما  قدم خلال مسيرته الأدبية والإعلامية أعمال مختلفة تحولت لمشاريع رائدة خدمت المجتمع المصري .

واضاف البيان،  ان الراغبين فى الحضور للقاء يمكنهم تسجيل استمارة الإلكترونية  من خلال  اللينك التالى  https://forms.gle/kMGre7Ermgi5Ha4T7 .

وعلى جانب آخر .. وافق المجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة  الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعي 2021/2022 منها كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس  ، والتي تعد اضافة جديدة لكليات جامعة السويس لتخدم محافظات القناة  وشتي أبناء مصر في هذا التخصص الفريد .


ومن جانبه فقد وجه الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للدعم المتواصل الذي يوفره لكافة قطاعات الوزارة .

 

الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022


وعلى صعيد متصل وافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022، والذي يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

علام الشرقاوى برنامج العباقرة السبت جامعه السويس دبي عصام يوسف برنامج العباقرة المجتمع المصري الكتروني ندوة رئيس

ترشيحاتنا

إثيوبيا.. آبي أحمد يحرض على الحرب الأهلية

قسم رأسه نصفين .. شاب ينجو بأعجوبة من سيخ معدني اخترق جمجمته

زكاة الأسهم والسندات ومقدارها.. دار الإفتاء ترد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-8 2021

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-8-2021.. والقنوات الناقلة

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية تعلن مواعيد اختبار القبول وشروطه .. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

أحمد عيد عبدالملك: الفرقة اللى هتكسب الزمالك هنأكلها عند البرنس ونجيبلها بسبوسة

كارثة أخلاقية.. رامي رضوان يكشف عن محاولات لتصوير جثة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ