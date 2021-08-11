بدأ من نقطة الصفر.. ندوة بجامعة السويس بحضور الروائي عصام يوسف.. السبت القادم

أعلنت جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوى رئيس الجامعة، عن استضافة الروائي عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة ، في ندوة كبرى بعنوان "بدء من نقطة الصفر" ينظمها اتحاد طلاب الجامعة بمقر الجامعة يوم السبت المقبل.

وأوضح المركز الاعلامي بـ جامعة السويس، ان اللقاء يتناول فكر ريادة الأعمال ، وما قدم خلال مسيرته الأدبية والإعلامية أعمال مختلفة تحولت لمشاريع رائدة خدمت المجتمع المصري .

واضاف البيان، ان الراغبين فى الحضور للقاء يمكنهم تسجيل استمارة الإلكترونية من خلال اللينك التالى https://forms.gle/kMGre7Ermgi5Ha4T7 .

وعلى جانب آخر .. وافق المجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعي 2021/2022 منها كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس ، والتي تعد اضافة جديدة لكليات جامعة السويس لتخدم محافظات القناة وشتي أبناء مصر في هذا التخصص الفريد .



ومن جانبه فقد وجه الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للدعم المتواصل الذي يوفره لكافة قطاعات الوزارة .

الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022



وعلى صعيد متصل وافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022، والذي يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.