بسبب حرائق الغابات.. غروب الشمس يكسوه ضباب أحمر بجزيرة إيفيا اليونانية |فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات تظهر من خلالها، جزيرة إيفيا، وتحول السماء بها إلى ضباب أحمر أثناء غروب الشمس بسبب حرائق الغابات التي تجتاح الجزيرة اليونانية.

رغم أن الحرائق بمعظمها مستقرة أو تضعف منذ أسبوعين في اليونان، إلا أن الحريق في شمال ايفيا، ثاني أكبر جزر اليونان بعد كريت، يبقى أكبر مصدر للقلق، ويبدو المشهد فيها مرعبا.

اندلاع أكثر من 580 حريقاً

وفي كلمة متلفزة قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن البلاد شهدت في الأيام الأخيرة اندلاع أكثر من 580 حريقًا، مشيرًا إلى أن اليونان تواجه "غضبا للطبيعة لا سابق له".

وقال ميتسوتاكيس "بسبب موجة الحر غير المسبوقة والجفاف الطويل الأمد، يصعب إخماد" الحرائق.

وتقدّم باعتذار من مواطنيه عن "نقاط ضعف" قد تكون شابت استجابة الدولة لهذه الحرائق، وتعهّد بتصحيح الأخطاء ومحاسبة "كل" المسؤولين.

وقال ميتسوتاكيس "ربّما قمنا بكل ما هو ممكن، لكن في حالات عدة لم يكن ذلك كافيا".