عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. احتفالات ورقص داخل غرفة ملابس الزمالك بسبب عبد الشافي | فيديو

رقص لاعبي الزمالك
رقص لاعبي الزمالك في غرفة الملابس

نشر محمود عبد الرازق شيكابالا ، فيديو من غرفة ملابس نادى الزمالك أثناء احتفال لاعبى الفريق بـ محمد عبد الشافى ، بعد تسجيله هدف فوز الفريق على نادى الاتحاد السكندرى . 

 

وظهر فى الفيديو رقص وهتاف لاعبى الزمالك بـ اسم محمد عبد الشافى . 

 

وأضاف  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثاني أمام الاتحاد السكندرى لتصبح النتيجة 2-1 ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الإسكندرية فى اطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

 

و سجل الهدف محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية الذي أرسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسية قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .

وسجل الهدف الأول للزمالك  يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية  لينقض أوباما برأسه أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية فى الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

ويحتل الزمالك المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن الأهلي المتصدر، ولكل منهما 64 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 28 مباراة، ويتيح له الفوز على الزمالك اقتحام المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

 

محمد عبد الشافي الدوري المصري الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز لاعبي الزمالك نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

إبراهيم حسن يتهم «كاف» بالظلم .. تعرف على السبب

وزيرة الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بمطار القاهرة الدولي.. يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً

الأهلي يصرف مكافأة لـ جيانا فاروق تعادل الحصول على ميدالية أولمبية ذهبية

بعد نشر الفيديو.. الأمن يضبط 6 أشخاص اعتدوا على موظف بالشوم في الشرقية

6 أعمال في شهر المحرم تغفر ذنوبك.. والأزهر يحذر من هذه المعصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

كارثة أخلاقية.. رامي رضوان يكشف عن محاولات لتصوير جثة دلال عبد العزيز

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

نور عمرو دياب تعلن خطبتها لشاب بريطاني من أصول أفريقية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ