شاهد.. احتفالات ورقص داخل غرفة ملابس الزمالك بسبب عبد الشافي | فيديو

نشر محمود عبد الرازق شيكابالا ، فيديو من غرفة ملابس نادى الزمالك أثناء احتفال لاعبى الفريق بـ محمد عبد الشافى ، بعد تسجيله هدف فوز الفريق على نادى الاتحاد السكندرى .

وظهر فى الفيديو رقص وهتاف لاعبى الزمالك بـ اسم محمد عبد الشافى .

وأضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثاني أمام الاتحاد السكندرى لتصبح النتيجة 2-1 ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الإسكندرية فى اطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

و سجل الهدف محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية الذي أرسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسية قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .

وسجل الهدف الأول للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية لينقض أوباما برأسه أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية فى الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

ويحتل الزمالك المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن الأهلي المتصدر، ولكل منهما 64 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 28 مباراة، ويتيح له الفوز على الزمالك اقتحام المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.