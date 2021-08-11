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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق لـ يوسف أوباما على هدفه في الاتحاد السكندري.. شاهد

يوسف اوباما
يوسف اوباما

نشر يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب نادى الزمالك، عدة صور له في أثناء احتفاله بهدفه في شباك نادي الاتحاد يالسكندري، وذلك عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق عليها “الحمد لله”. 

 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

افتتح التسجيل للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية  لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري.

 

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية في الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

 

وسجل هدف الثلاث نقاط للزمالك محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية التي أرسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسه قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .

 

الزمالك خطف صدارة الدوري ليصبح رصيده من النقاط 67 من 29 لقاء ، فى انتظار نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم.

 

بينما تجمد رصيد الاتحاد  عند 41 نقطة من 29 مباراة فى المركز السادس ويضيع آماله فى المشاركة الافريقية .

الدوري المصري الزمالك الاتحاد السكندري أوباما

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