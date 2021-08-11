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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لم تفهمه الشرطة لإنقاذه.. مفتاح سيارة يقضي على أنفاس سائح

صدى البلد

أفادت الأنباء أن سائحًا هولندياَ ابتلع مفتاح سيارته واختنق حتى الموت، حيث لم تتمكن السلطات الإسبانية من فهم السائح وما جرى له حتى تنقذه بشكل سليم.

كان الهولندي البالغ من العمر 37 عامًا في إجازة مع أسرته في برشلونة، وزُعم أنه ذهب إلى سوبر ماركت في منطقة ساريا بالمدينة الإسبانية ، حيث كان في حالة غير مفهومة وتسبب في مشاجرات.

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طلب الرجل المساعدة لكنه طُرد من المتجر لأن موظفي السوبر ماركت لم يفهموا ما كان يحاول قوله، وأبلغ العاملون في السوبر ماركت الشرطة في برشلونة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان على الضباط التدخل وكبح جماح الرجل الذي فقد وعيه، حاولت الشرطة إنعاش الرجل قبل أن يتولى العاملون الصحيون زمام الأمور وتمكنوا من إخراج مفتاح من حلقه.

تمكنت خدمات الطوارئ من تحقيق الاستقرار للرجل وتم نقله إلى مستشفى سانت باو ، لكنه توفي في اليوم التالي، ومن غير الواضح ما إذا كان المتسوقون لا يستطيعون فهمه لأنه كان يتحدث الهولندية أو لأنه لم يكن قادرًا على التحدث على الإطلاق لأنه ابتلع مفاتيح السيارة.

كان الرجل يقضي عطلة في المدينة مع أسرته وكانوا يقيمون في مكان قريب من السوبر ماركت حيث وقعت المأساة.

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أشار مجلس مدينة برشلونة إلى أنهم تحدثوا مع أفراد الأسرة وقدموا لهم الدعم من الخدمات الاجتماعية المحلية. كما تم الاتصال بالقنصلية الهولندية، وهم يحققون في كيف ولماذا انتهى الأمر بالمفتاح في حلق الرجل.

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