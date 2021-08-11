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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياريت ندعيلهم كلنا.. محمد هنيدي يدعو للشعب الجزائري بعد اندلاع حرائق الغابات

محمد هنيدي
محمد هنيدي

دعا الفنان محمد هنيدى للشعب الجزائرى ، بعد اندلاع حرائق غابات ضخمة في عدد من الولايات والمناطق فى الجزائر ، ووفاة عدد كبير من الشعب الجزائرى .

وكتب هنيدى عبر حسابه بموقع فيسبوك  “ربنا يكون في عون اهل الجزائر .. ربنا يحميهم ويحفظهم ويرحم كل الأبطال اللي ضحوا بحياتهم واستشهدوا عشان يحموا بلدهم واهل بلدهم  .. ياريت ندعيلهم كلنا”. 

 

و أعلنت الحماية المدنية في الجزائر ارتفاع ‎عدد حرائق الغابات في البلاد إلى 99 حريقاً عبر 16 ولاية.

 

وقالت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان مقتضب، إنه تم تسجيل "25 حريقا بولاية تيزي وزو، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية"، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.

الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي الجزائر حرائق الغابات الحماية المدنية ولاية تيزي وزو

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