عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب ارتفاع حالات كورونا في المدينة

مهرجان ملبورن السينمائي الدولي يلغي العروض الحية

شعار مهرجان ملبورن
شعار مهرجان ملبورن السينمائي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان ملبورن السينمائي الدولي إلغاء العروض الحية في النسخة المرتقبة المقرر انطلاقها في الفترة من 12 إلى 22 أغسطس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة الأسترالية. 

تفاصيل مهرجان ملبورن

وكان مقررا أن ينطلق مهرجان ملبورن هذا العام ما بين عروض حية وأحداث تذاع عبر الإنترنت لكن الحكومة الأسترالية أعلنت أن مدينة ملبورن ستمضي أسبوعا آخر في الإغلاق الذي كان مقرر انتهائه مساء اليوم الخميس. 

وتم تمديد الإغلاق والإجراءات الاحترازية المشددة في ملبورن حتى يوم 19 أغسطس على الأقل، بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا، ما أثر على وضع المهرجان السينمائي العالمي بحسب موقع فاريتي.

أصدر مهرجان ملبورن السينمائي الدولي العام الماضي كاملا عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تعيد إدارة المهرجان تفعيل منصتها للبث الإلكتروني مجددا، التي تتيح للشعب الأسترالي مشاهدة العروض مجانا. 

وقال رئيس المهرجان في تصريحات إعلامية له إن الإدارة كانت عازمة هذا العام عل العودة بقوة وتعويض ما حدث العالم الماضي، لكن ببالغ الحزن والإحباط وجب إلغاء العروض السينمائية بسبب الجائحة. 

يشمل برنامج مهرجان ملبورن السينمائي الدولي عرض 100 فيلم عبر منصته الإلكترونية، التي تشمل 4 أفلام تم عرضها مؤخرا في مهرجان كان منها Babi Yar و La Civil.

مهرجان ملبورن مهرجان ملبورن السينمائي الدولي جائحة كورونا استراليا أفلام مهرجان ملبورن

ترشيحاتنا

إنجاز تاريخي..ميدو يتحدث عن فوز الزمالك امام الاتحاد ويكشف سر الانتصار

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" تضعها أمامها إدارة بايدن

شعراوى: توجيهات رئاسية بتوفير الأراضى لمشوعات حياة كريمة قبل نهاية أغسطس

صفقة ميسي ترفع قيمة سان جيرمان 20%

بعد زيارته للمدينة.. الرئيس الأفغاني يؤكد على ضرورة الدفاع عن مزار شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

هل النظر إلى النساء يبطل الوضوء؟ رد مفاجئ من مستشار المفتي

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

أحمد عيد عبدالملك: الفرقة اللى هتكسب الزمالك هنأكلها عند البرنس ونجيبلها بسبوسة

قبل عقد قرانها على شقيقه.. رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسه .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ