مهرجان ملبورن السينمائي الدولي يلغي العروض الحية

بسبب ارتفاع حالات كورونا في المدينة

أعلنت إدارة مهرجان ملبورن السينمائي الدولي إلغاء العروض الحية في النسخة المرتقبة المقرر انطلاقها في الفترة من 12 إلى 22 أغسطس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة الأسترالية.

تفاصيل مهرجان ملبورن

وكان مقررا أن ينطلق مهرجان ملبورن هذا العام ما بين عروض حية وأحداث تذاع عبر الإنترنت لكن الحكومة الأسترالية أعلنت أن مدينة ملبورن ستمضي أسبوعا آخر في الإغلاق الذي كان مقرر انتهائه مساء اليوم الخميس.

وتم تمديد الإغلاق والإجراءات الاحترازية المشددة في ملبورن حتى يوم 19 أغسطس على الأقل، بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا، ما أثر على وضع المهرجان السينمائي العالمي بحسب موقع فاريتي.

أصدر مهرجان ملبورن السينمائي الدولي العام الماضي كاملا عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تعيد إدارة المهرجان تفعيل منصتها للبث الإلكتروني مجددا، التي تتيح للشعب الأسترالي مشاهدة العروض مجانا.

وقال رئيس المهرجان في تصريحات إعلامية له إن الإدارة كانت عازمة هذا العام عل العودة بقوة وتعويض ما حدث العالم الماضي، لكن ببالغ الحزن والإحباط وجب إلغاء العروض السينمائية بسبب الجائحة.

يشمل برنامج مهرجان ملبورن السينمائي الدولي عرض 100 فيلم عبر منصته الإلكترونية، التي تشمل 4 أفلام تم عرضها مؤخرا في مهرجان كان منها Babi Yar و La Civil.