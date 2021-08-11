الفرق الطبية بصحة الشرقية تستمر في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قامت الفرق الطبية الثابتة بالمراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، والبالغ عددهم ٢٤ مركز بالمحافظة، بجهود مكثفة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك اليوم الأربعاء، بجانب عمل الفرق المتحركة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مع التأكيد عليهم بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وتقديم الخدمة لهم تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً علي صحتهم وسلامتهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها بجميع أيام الأسبوع من الساعة ٩ص وحتي ٩م، بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وقام وكيل وزارة الصحة بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بالعيادات المتنقلة بمدينة أبو حماد والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقام بمتابعة أنتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين داخل السيارات والعيادات المتنقلة، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.