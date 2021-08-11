صحف الكويت اليوم.. طيران مباشر لـ 8 وجهات بينها مصر.. اتساع نطاق حرائق الغابات في الجزائر.. طالبان توسع سيطرتها غرباً وتهدد باقتحام كابول

الكويت.. زيادة عقد لقاح «موديرنا» إلى مليوني جرعة بتكلفة 80 مليون دولار

الصحة الكويتية: انحسار موجة كورونا الثالثة

السعودية تتيح العمرة للأعمار من 12 - 18 بشرط التحصين بـ جرعتين

فلسطين: إجازة بدون راتب لمن يرفض التطعيم

بريطانيا تطعم أكثر من 75% من البالغين بالجرعتين

مطار هيثرو البريطاني: تعافي السفر بدأ

بايدن: غير نادم على قراري بسحب القوات من أفغانستان



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، نقلت صحيفة الأنباء عن مصادر مطلعة في الطيران المدني الكويت أن مجلس الوزراء سيبحث تشغيل الرحلات المباشرة من 8 دول عربية وعالمية؛ من بينها مصر.

وقالت المصادر إنه من بين الوجهات التي تقدمت بها «الطيران المدني» لتشغيلها هي وجهة مصر وبعض المدن بها مثل شرم الشيخ وأسيوط. وشددت المصادر على ضرورة اتخاذ قرار برفع السعة التشغيلية في مطار الكويت الدولي للرحلات القادمة والمحددة بنحو 5 آلاف قادم في اليوم تمهيدا لتشغيل تلك الوجهات الجديدة.

أوضحت صحيفة الجريدة تأكيد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة "كورونا" في وزارة الصحة د. خالد الجارالله أن استمرار التحسن التدريجي في الحالة الوبائية سريرياً وميدانياً مرهون بالالتزام بالاحترازات الوقائية وضبط المنافذ والإقبال على التطعيم، خصوصاً في ظل نشاط بؤر تفشي المتحور "دلتا" في بعض دول المحيط الإقليمي.

وبدوره، أعلن عضو اللجنة د. خالد السعيد انحسار الموجة الثالثة من دون اتخاذ إجراءات إغلاق أو حظر، لافتاً إلى أن ذلك من النتائج الواضحة لحملة التطعيم الوطنية الواسعة.

ذكرت صحيفة «الأنباء» نقلا عن مصادر مسؤولة ان وزارة الصحة طلبت زيادة عقد توريد لقاح «موديرنا» ليصبح مليوني جرعة بدلا من مليون جرعة مع الشركة المصنعة.

وقالت المصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على الطلب الذي تقدمت به وزارة الصحة مؤخرا لزيادة كمية التوريد بنسبة 100% وبقيمة إجمالية للعقد بقيمة 80 مليون دولار أي ما يعادل نحو 24 مليون دينار، وبذلك تبلغ قيمة الجرعة الواحدة 40 دولارا أي ما يعادل 12 دينارا.

أفادت صحيفة الراي بأن اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا تجتمع اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي لاستعراض إجراءات العودة إلى المدارس ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم.

وأجمعت قيادات الوزارة على مقترح «العودة الكاملة بفترة دراسية واحدة» في المراحل التعليمية كافة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما أجمع تربويون على ضرورة عودة الطلبة إلى مدارسهم.

وأشارت صحيفة القبس إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاسبوعية الاعتيادية اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وذلك عوضاً عن جلسته أول من أمس الاثنين الذي صادف عطلة السنة الهجرية، هذا وقد أكدت مصادر مطلعة انه لا زيادة على سعر ليتر البنزين الممتاز أو الخصوصي، لافتة الى ان سعر ليتر البنزين الممتاز محدد بـ 85 فلسا، والخصوصي 105 فلوس لليتر الواحد، لافتة إلى أن هذا القرار معمول به حتى 30 سبتمبر المقبل.



عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الأنباء تأكيد وزارة الحج والعمرة السعودية تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 - 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين «جرعتين»، وذلك مع انطلاق موسم العمرة ابتداء من أمس، حيث أصدر أكثر من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. وأوضح نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

أفادت صحيفة الوطن بتأكيد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، أن بلاده تعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

وفي تصريح له عبر التلفزيون الجزائري قال الوزير الأول: "الدولة تعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل كراء بعض الطائرات الخاصة بإطفاء الحرائق". وأضاف بن عبد الرحمن: "نحن في اتصالات جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام هذه العملية التي ستساعدنا في الإسراع بإطفاء هذه الحرائق".

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية مساء الثلاثاء‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية. وكان عبد الرحمن قد صرح بأن 42 شخصا، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.

أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن قاتل مدير بلدية كربلاء ،عبير سليم ناصر الخفاجي، أثناء تأديته واجبه في إزالة التجاوزات، يوم أمس، سينال جزاءه العادل.وقال الكاظمي خلال زيارته لأهل المتوفي بهذا الشأن: "سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام"، مشددا على أن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأن القصاص العادل سيكون مصير كل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

وأوضحت صحيفة الوطن تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الثلاثاء بأن الحكومة تدرس إعطاء إجازة بدون راتب لكل من لا يريد أن يتلقى تطعيم الوقاية من فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء.

وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله "سنقوم باتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدبير إغلاق جديدة".



دوليا، أشارت صحيفة الأنباء إلى اعلان الحكومة البريطانية تطعيم أكثر من 75% من البالغين بالجرعتين اللازمتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وأوضحت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا - أنه تم توزيع نحو 87 مليون جرعة لقاح حتى الآن، مضيفة أن 89% من المواطنين حصلوا على جرعتهم الأولى من اللقاح وتلقي 75% جرعتين.

وأضافت صحيفة القبس أن مطار هيثرو البريطاني أعلن أن أعداد المسافرين ارتفعت في يوليو مع تخفيف الحكومة قيود السفر وأن التعافي بدأ، ولكنه حذر من أن الأرقام الكلية ما زالت تقل 80 بالمئة عن مستوياتها قبل الجائحة نتيجة استمرار الكثير من القيود.

وفي استراليا، أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، تمديد الإغلاق في ملبورن لمدة سبعة أيام أخرى حتى 19 أغسطس، وسط مخاوف من تفشي أسرع لمتحور دلتا شديد العدوى. وقال دانيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا للصحفيين في ملبورن «إذا فتحنا أبوابنا، فسنرى حالات شبيهة بما يحدث بشكل مأساوي في سيدني الآن»، وفق ما ذكرت «رويترز».

كما أشارت القبس إلى اعلان الهيئة الصحية السويسرية أنها وافقت على استخدام لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس «كورونا» لدى من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، بعد أن أعطت بالفعل الضوء الأخضر مطلع يونيو لتطعيم المراهقين بلقاح «فايزر»، وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية.

قالت صحيفة الراي إنه من الواضح أن التقدم الميداني الذي تحرزه حركة طالبان في شمال أفغانستان والذي امتد أمس إلى الغرب، يسبق بمراحل الجهود الديبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لوقف التصعيد العسكري. فقد سيطر مقاتلو طالبان على مدينة فرح مركز الولاية التي تحمل نفس الاسم في غرب أفغانستان امس، وفق ما أفادت نائبة محلية والمتمردون، لتصبح بذلك سابع عاصمة ولاية تسقط خلال أقل من أسبوع.

وفي العاصمة كابول، قال مساعدو غني إنه يطلب المساعدة من ميليشيات إقليمية كان قد تنازع معها على مر السنين للنهوض دفاعا عن الحكومة. وقال مساعدوه إنه ناشد المدنيين كذلك الدفاع عن «النسيج الديموقراطي» للبلاد.

وفي سياق المتصل، أوضحت صحيفة الوطن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنه "غير نادم" على قراره بشأن سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "لقد أنفقنا ما يزيد على تريليون دولار أمريكي على مدار 20 عاما ودربنا أكثر من 300 ألف جندي أفغاني وزودناهم بمعدات حديثة" كما سقط الآلاف من الجنود الأمريكيين بين قتلى ومصابين.