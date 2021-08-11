شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، اليوم إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل وتسببت في وفاة العشرات، وفق ما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي أوزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية إلى غاية الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق في كل من تيزي أوزو 25 حريقا، والطارف 14، وجيجل 12، وبجاية 12، وسكيكدة 9، وبومرداس 4، والمدية 3، والبليدة 03، وسطيف 3، وعنابة والبويرة حريقين، و حريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.



وقال رئيس الوزراء الجزائري للتلفزيون الحكومي إن التقارير الأولية من الأجهزة الأمنية أظهرت أن الحرائق في منطقة القبائل كانت "متزامنة للغاية" ، مضيفًا أن ذلك "يقود المرء للاعتقاد بأن هذه أعمال إجرامية".

وفي وقت سابق ، سافر وزير الداخلية كمال بلجود إلى منطقة القبايل لتقييم الوضع وألقى باللوم في الحرائق هناك على إحراق متعمد.

وقال بيلجود للتلفزيون الوطني "ثلاثون حريقا في نفس الوقت في نفس المنطقة لا يمكن أن يكون عن طريق الصدفة" ، على الرغم من عدم الإعلان عن أي اعتقالات.

واندلعت عشرات الحرائق يوم الاثنين في منطقة القبائل وأماكن أخرى، ولم ترد تفاصيل فورية لتفسير ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش.

وأظهرت صورة التقطت في موقع صحيفة ليبرتي اليومية جنديًا مع مجرفة يرشق ألسنة اللهب بالتراب ، وسلاحه الأوتوماتيكي معلق على كتفه.

مع اندلاع الحرائق يوم الاثنين في منطقة القبائل وأماكن أخرى، أرسلت السلطات الجزائرية الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق وإجلاء الناس.

اشتعلت حرائق متعددة في الغابات والتهمت أشجار الزيتون والماشية التي توفر سبل العيش للأسر في منطقة القبائل.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة أعمدة من الدخان الداكن والسماء البرتقالية ترتفع فوق القرى الواقعة على سفوح التل أو جنود يرتدون زيا عسكريا.

ويقول علماء المناخ إنه ليس هناك شك كبير في أن تغير المناخ الناجم عن احتراق الفحم والنفط يقود الطقس المتطرف مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف.

ويؤدي تفاقم الجفاف والحرارة - وكلاهما مرتبطان بتغير المناخ - إلى اندلاع حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة ومنطقة سيبيريا الشمالية في روسيا.

وتتسبب الحرارة الشديدة في تأجيج حرائق هائلة في اليونان وتركيا.



وتسببت الحرائق في دمار العديد من دول البحر المتوسط ​​في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك تركيا واليونان ولبنان وقبرص.

وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بداية العصر الصناعي وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات الكربونية.

وأشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالجنود الذين قتلوا ، مغردًا أنهم نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 شخص من جبال بجاية وتيزي أوزو.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وجد تقرير علمي للأمم المتحدة أن النشاط البشري يغير المناخ بطرق غير مسبوقة.

وحذرت الدراسة التاريخية من موجات الحر الشديدة المتزايدة والجفاف والفيضانات ، وانهيار حد درجة الحرارة الرئيسي خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان ، لكن العلماء يقولون إنه يمكن تجنب كارثة إذا تحرك العالم بسرعة.