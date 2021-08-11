تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

فجر خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية انتقال عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة .



وقال خالد الغندور عبر برنامجه الإذاعى أن عبدالله السعيد لديه رغبة قوية فى الانتقال إلى الزمالك والاعتزال داخل جدرانه ، وفى المقابل يرحب الزمالك أيضا بضم السعيد ولكن دون دفع مبالغ مالية طائلة فى الصفقة .



وأضاف أن باب الزمالك مفتوح أمام عبدالله السعيد حال نجاح اللاعب في إقناع مسئولي بيراميدز بالرحيل خلال الفترة المقبلة .



وشهدت الساعات الماضية ارتباط اسم عبدالله السعيد بالانتقال إلى الزمالك من جديد خلال الفترة المقبلة، وكان السعيد قاب قوسين من الانضمام للزمالك عندما كان لاعبا في الأهلي ولكنها لم تكتمل .





وعلى جانب أخر ، كشف النجم أحمد حسام "ميدو" نجم ومدرب الزمالك السابق عن حصول نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب٬ على موافقة الأمانة العامة لخوض مباريات الفريق المقبلة على استاد الدفاع الجوي.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "نادى الزمالك تواصل مع إدارة بيراميدز لخوض المباريات على الدفاع الجوى وحصل على موافقتهم لأن الملعب حصري للفريق السماوي وذلك بسبب وجود إصلاحات فى استاد القاهرة".

رباعي الزمالك بتعرض لحادث سير

تعرض رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود حمدي الونش وأيمن حفني وإسلام جابر وروقة لحادث سير أثناء العودة للقاهرة من الإسكندرية عقب انتهاء مباراة فريقهم والاتحاد السكندري.

وتعرض لاعبو الفريق الأبيض لحادث بعد انفجار كاوتش السيارة الخاصة بهم، دون حدوث أي إصابات .

وتحرك رباعي الفريق الأبيض منذ قليل من الطريق العام بالإسكندرية للعودة إلي القاهرة .

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون العودة إلى القاهرة اليوم بعد الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

ومنح الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين راحة اليوم الأربعاء من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل بشكل طبيعي استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل.



