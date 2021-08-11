عاجل
إجراء عاجل من التعليم بعد زيادة إصابات الأنيميا والسمنة بين طلاب المدارس.. نواب: الدولة جعلت صحة الطفل أولوية.. يجب تدريس الهرم الغذائي بالمناهج ..والتوعية بمخاطر الغذاء غير الصحي سؤال وإجابة.. كل ما تريد معرفته حول نظام تقديم طلاب الشهادات المعادلة وزيرا السياحة والآثار والبيئة يتابعان مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم دعاء سهيل: ممكن نأكل كل حاجة ولكن بنسب قليلة ومعتدلة| فيديو أستاذ سياسة دولية: أسس الإسلام قائمة على وحدة الأصل وحرية الاعتقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

فجر خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية انتقال عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة .

وقال خالد الغندور عبر برنامجه الإذاعى أن عبدالله السعيد لديه رغبة قوية فى الانتقال إلى الزمالك والاعتزال داخل جدرانه ، وفى المقابل يرحب الزمالك أيضا بضم السعيد ولكن دون دفع مبالغ مالية طائلة فى الصفقة .

وأضاف أن باب الزمالك مفتوح أمام عبدالله السعيد حال نجاح اللاعب في إقناع مسئولي بيراميدز بالرحيل خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الساعات الماضية ارتباط اسم عبدالله السعيد بالانتقال إلى الزمالك من جديد خلال الفترة المقبلة، وكان السعيد قاب قوسين من الانضمام للزمالك عندما كان لاعبا في الأهلي ولكنها لم تكتمل .
 

"صفقة القرن".. حقيقة انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

ميدو يعلن خوض الزمالك مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.. تفاصيل


وعلى جانب أخر ، كشف النجم أحمد حسام "ميدو" نجم ومدرب الزمالك السابق عن حصول نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب٬ على موافقة الأمانة العامة لخوض مباريات الفريق المقبلة على استاد الدفاع الجوي.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "نادى الزمالك تواصل مع إدارة بيراميدز لخوض المباريات على الدفاع الجوى وحصل على موافقتهم لأن الملعب حصري للفريق السماوي وذلك بسبب وجود إصلاحات فى استاد القاهرة".

 

رباعي الزمالك بتعرض لحادث سير 

تعرض رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود حمدي الونش وأيمن حفني وإسلام جابر وروقة لحادث سير  أثناء العودة للقاهرة من الإسكندرية عقب انتهاء مباراة فريقهم والاتحاد السكندري.

وتعرض لاعبو الفريق الأبيض لحادث بعد انفجار كاوتش السيارة الخاصة بهم، دون حدوث أي إصابات .

وتحرك رباعي الفريق الأبيض منذ قليل من الطريق العام بالإسكندرية للعودة إلي القاهرة .

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون العودة إلى القاهرة اليوم بعد الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

ومنح الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين راحة اليوم الأربعاء من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل بشكل طبيعي استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل.


 

خالد الغندور عبدالله السعيد الزمالك نادي بيراميدز الدوري المصري

ترشيحاتنا

ارتفعت بنسبة 48%.. صادرات الملابس الجاهزة تسجل 918 مليون دولار بالنصف الأول من 2021

نائب جامعة الأزهر: الوقوف على أخر ما توصل إليه العلماء جمود فكري

تفاصيل 7 أفلام مصرية تعرض في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

جامعة عين شمس تطلق مشروع أول ممرضة آلية.. تفاصيل

الوزراء: التعاقد مع شركة we لتقديم خدمات تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

قطعوا جثته ورموها في الزراعة.. أسرة طفل الدقهلية تروي تفاصيل اختطافه وقتله على يد بلطجية.. فيديو

الصحة تعلن موعد عودة العمل بمراكز تطعيمات واستخراج شهادات فيروس كورونا

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" لإدارة بايدن

بالأسماء .. 11 نجما يغيبون عن موقعة الأهلي والإسماعيلي

تغيير جديد .. شوبير يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري

الخليفي يضع مبابي في موقف محرج خلال مؤتمر ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

فيديو

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

المزيد

ساحة رأي

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ