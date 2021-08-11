32 فيلما على مائدة مهرجان نيويورك السينمائي الدولي

أبرزها Titane وBenedetta

يستعد مهرجان نيويورك السينمائي الدولي في نسخته الـ 59، التي ستقام في الفترة من 24 سبتمبر إلى 10 أكتوبر المقبل، للعودة إلى الاحتفالات وقواعد التنظيم المعتادة، مع عرض قائمة كبيرة من الأفلام القوية.

عودة الجمهور وصناع السينما إلى حضور فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي سيتم بعد اشتراط إجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي على رأسها الحصول على لقاح فيروس كورونا.

يشارك في القائمة الرئيسية لمسابقات مهرجان نيويورك السينمائي الدولي 32 فيلما من 31 دولة مختلفة، من بينهما فيلم Titane الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان هذا العام، والفيلم الإيطالي Benedetta.

يعرض أيضا فيلم Parallel Mothers الذي تقوم ببطولته كل من بينيلوبي كروز وميلينا سميت وروسي دي بالما، إيتانا سانشيز خيخون، ودانييلا سانتياغو، إلى جانب عدد كبير من النجوم وينتجه بيدرو ألمودوفار، في ختام فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي الدولي.