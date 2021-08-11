شاهد.. تجهيزات نيللي كرم لحفل زفافها بالساحل الشمالي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام استعدادات الفنانة نيللي كريم لحفل زفافها علي رجل الاعمال هشام عاشور .

وظهر في الفيديو نيللي كريم وهي تضع الميكاج بلمسات خبير التجميل عبد الله الرفاعي وسط عدد من اصدقائها .



قررت النجمة نيللي كريم، تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز .



وكان من المفترض أن تقام الحنة اليوم، الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.