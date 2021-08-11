الأنصاري يستقبل مطران الفيوم للتهنئة بالعام الهجري الجديد

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأنبا إبرام مطران الفيوم، لتقديم التهنئة بالعام الهجرى الجديد 1443، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والقمص صليب توفيق راعي كنيسة ماري جرجس بالفيوم، واللواء ممدوح فام ممثل الكنيسة.

رحب محافظ الفيوم ـ في بداية اللقاء ـ بمطران الكنيسة، مؤكداَ أن الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه كيان واحد لا يتجزأ، معرباً عن اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية، التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتاً إلى أن مصرنا الغالية تحتاج إلى تكاتف جهود جميع طوائفها، لدفع عجلة التنمية والارتقاء بجميع القطاعات.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مسيرة التنمية المنشودة التى يحتاجها وطننا الغالي، مما يعود بالنفع على المواطن، والعمل على تعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، داعياً العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروهٍ وسوء.

من جانبه، قدم مطران كنيسة الفيوم، التهنئة لمحافظ الفيوم وجميع أبناء المحافظة بالعام الهجري الجديد، متمنيا دوام التوفيق والسداد، معرباً عن سعادته بمشاركة الإخوة المسلمين فرحتهم بالعام الهجري، انطلاقاً من مبدأ المواطنة وقبول الآخر وترسيخ المحبة بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن مصرنا بلد الأنبياء والرسالات التى تدعو للإخاء والتعاون.