الأنصاري يستقبل مطران الفيوم للتهنئة بالعام الهجري الجديد

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأنبا إبرام مطران الفيوم، لتقديم التهنئة بالعام الهجرى الجديد 1443، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والقمص صليب توفيق راعي كنيسة ماري جرجس بالفيوم، واللواء ممدوح فام ممثل الكنيسة.
رحب محافظ الفيوم ـ في بداية اللقاء ـ بمطران الكنيسة، مؤكداَ أن الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه كيان واحد لا يتجزأ، معرباً عن اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية، التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتاً إلى أن مصرنا الغالية تحتاج إلى تكاتف جهود جميع طوائفها، لدفع عجلة التنمية والارتقاء بجميع القطاعات.
وأكد محافظ الفيوم، أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مسيرة التنمية المنشودة التى يحتاجها وطننا الغالي، مما يعود بالنفع على المواطن، والعمل على تعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، داعياً العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروهٍ وسوء.
من جانبه، قدم مطران كنيسة الفيوم، التهنئة لمحافظ الفيوم وجميع أبناء المحافظة بالعام الهجري الجديد، متمنيا دوام التوفيق والسداد، معرباً عن سعادته بمشاركة الإخوة المسلمين فرحتهم بالعام الهجري، انطلاقاً من مبدأ المواطنة وقبول الآخر وترسيخ المحبة بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن مصرنا بلد الأنبياء والرسالات التى تدعو للإخاء والتعاون.