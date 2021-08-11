محافظ كفر الشيخ يعلن موعد فتح باب التقديم لمدارس التمريض

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على فتح باب التقديم لمدارس التمريض، للعام الدراسي 2022/2021، بحد أدنى 275 درجة، على مستوى مراكز المحافظة، ابتداء من يوم السبت الموافق 2021/8/14 ولمدة أسبوعين، على أن يتم اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية والاختبار الشخصي وكشف الهيئة.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحديد يوم السبت الموافق 2021/8/14 لقبول أوراق الحاصلين على مجموع 279.5-280، والإثنين الموافق 2021/8/16 للحاصلين على مجموع 277.5-278

والأربعاء الموافق 2021/8/18 للحاصلين على مجموع 275.5-276

والأحد الموافق 2021/8/15 للحاصلين على مجموع 278.5-279

والثلاثاء الموافق 2021/8/17 للحاصلين على مجموع 276.5-277

والخميس الموافق 2021/8/19 للحاصلين على مجموع 275.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن التقديم يستمر على مدار أسبوعين من السبت إلى الخميس، في جميع مدارس التمريض بمراكز المحافظة، وتحديد يوم السبت الموافق 2021/8/21 حتى يوم الخميس 2021/8/26 للمتخلفين عن التقديم في الأيام السابقة.